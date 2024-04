Dia de Santo Expedito: como fazer um pedido ao santo das causas urgentes

Nesta sexta-feira (19/04), celebra-se o dia de um dos santos mais populares no Brasil, Santo Expedito, designado pelos fiéis como o santo das causas urgentes. De acordo com a história, a figura dos cristãos teria sido um soldado romano que se converteu à religião após sonhar que um corvo, representando espíritos do mal, lhe dizia a palavra “amanhã” e, em seguida, Expedito o pisoteou dizendo “hoje”.

Ao acordar se converteu e, mais tarde, se tornou o santo das causas urgentes e padroeiro dos jovens e estudantes. Está precisando de uma graça? Reze a oração e ele atenderá.

Como fazer um pedido urgente para Santo Expedito?

Antes de fazer o pedido para Santo Expedito, é importante escolher um local reservado e confortável para não ser interrompido.

Em seguida, respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo.

Escolha uma oração de Santo Expedito.

Inicie pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que seu pedido seja ouvido.

Oração para Santo Expedito

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo.

Vós que sois um santo guerreiro. Vós que sois o santo dos aflitos. Vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o Santo das causas urgentes. Protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido (faça aqui o seu pedido).

Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade.

Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo Expedito, rogai por nós. Amém.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)