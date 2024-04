Oração aos Arcanjos para ter uma semana abençoada

A oração aos arcanjos é uma prática espiritual que pode oferecer força para enfrentar os desafios que surgem durante a semana. Ao invocar a proteção e orientação dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, somos fortalecidos em nossa jornada diária. Esses seres angelicais representam diferentes aspectos do divino, oferecendo-nos coragem, sabedoria e cura quando mais precisamos.

A oração aos arcanjos é uma forma de se conectar com uma energia superior, inspirando-nos a enfrentar os obstáculos com fé e esperança. Além disso, a prática da oração nos lembra da presença constante do divino em nossas vidas, trazendo paz interior e clareza mental para lidar com as situações que surgem. Assim, dedicar um tempo para a rezar uma prece dos arcanjos ao iniciar a semana pode proporcionar um sentido renovado de propósito e proteção para os dias que vem pela frente.

Abaixo, confira a oração para Arcanjos para ter uma semana abençoada:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

Arcanjo Miguel

"Príncipe Guardião e Guerreiro defendei-me e protegei-me com Vossa espada, não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai Vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia."

Arcanjo Rafael

"Guardião da saúde e da cura peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meus corpos físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a Vossa Luz."

Arcanjo Gabriel

"Portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência, Arcanjo da Anunciação trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance de meus objetivos."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)