Quer aumentar a testosterona? Saiba qual fruta é indicada para melhorar humor e bem-estar

A testosterona é um hormônio presente em homens e mulheres, e uma das suas funções é o aumento do desejo sexual. Nos homens, o hormônio é produzido nos testículos, enquanto nas mulheres a produção (em menor escala) é responsabilidade dos ovários. Conforme pesquisa da Universidade Rainha Margaret com a Universidade de Edimburgo, ambas da Escócia, o suco de romã pode elevar os níveis de testosterona no organismo.

VEJA MAIS

No corpo masculino, esse hormônio é encarregado do desenvolvimento de órgãos sexuais - como pênis e escroto - e outras características (crescimento da barba e engrossamento da voz, por exemplo). Já no corpo feminino, a testosterona é importante para a reprodução, já que os níveis se elevam antes da ovulação e melhoram as chances de engravidar. Independente do organismo, é necessário manter os valores normais.

Um estudo dos bioquímicos Nacer Foudil Smail (Universidade Rainha Margaret) e Emad AS Al-Dujaili (Universidade de Edimburgo) aponta que o suco natural de romã pode elevar os níveis de testosterona, resultando em aumento do bom humor e bem-estar. Além disso, a pesquisa ressalta a redução do estresse e de fatores de risco cardiovasculares.

Estudo escocês aponta que 100 mililitros de suco de romã pode aumentar cerca de 24% dos níveis de testosterona (Freepik)

A romã (Punica granatum L) é uma fruta exótica e nativa da Ásia Ocidental, e pode ser encontrada na região sul do Brasil. De acordo com a pesquisa escocesa, 100 mililitros (mL) de suco dessa fruta tem:

48 quilocalorias (kcal) de energia;

0,3 gramas (g) de proteínas;

11,6 gramas (g) de carboidratos.

O estudo afirma que os níveis de testosterona podem aumentar cerca de 24% com o consumo de suco puro de romã durante duas semanas. Além disso, há redução significativa de pressão arterial e cortisol, conhecido como “hormônio do estresse”.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de Oliberal.com)