Casal que ganhou mais de um bilhão de reais em loteria estreia prêmio comprando carro usado

O casal britânico que ganhou o maior prêmio da história do EuroMillions (EuroMilhões), loteria jogada em diversos países europeus, chamou a atenção após fazer a sua primeira grande compra com o prêmio: um Volvo V60 cinza, usado. Joe Thwaite, de 49 anos, e sua esposa, Jess Thwaite, de 44, não surpreenderam os vizinhos com a compra.

Segundo o tablóide The Sun, o casal gastou 38 mil libras no carro usado (pouco mais de R$ 230 mil). O casal foi visto dirigindo o veículo pela pequena cidade onde moram na Inglaterra. Em entrevista para o The Sun, um vizinho conta que não se surpreendeu, pois os dois são “pessoas realistas”.

"Eles são ganhadores de loteria, mas, antes de tudo, são pessoas realistas que trabalharam duro a vida inteira. Em vez de viver a vida de luxo, eles estão seguindo em frente com seu plano original de reformar a casa e garantir que as coisas sejam organizadas como haviam pensado anteriormente”, explicou a fonte que não teve a identidade revelada.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)