Calendário de 2025 é exatamente igual ao de 1969; veja 9 fatos que aconteceram há 56 anos

Uma coincidência tem chamado a atenção nas redes sociais: o calendário de 2025 é exatamente igual ao de 1969. Ou seja, para quem ainda não comprou o calendário deste ano, não se preocupe. Basta reciclar o modelo de 56 anos atrás, já que a sequência de dias é idêntica.

Essa repetição acontece por um motivo matemático: a cada 28 anos, o ciclo do calendário se repete, fazendo com que os dias dos meses coincidam. Por isso, 2025 será igual a 1997, 1969, 1941... e também será igual a 2053 e 2081. No entanto, em 2100, o ciclo será reajustado devido a uma regra peculiar dos anos bissextos.

Mas será que 2025 será tão histórico quanto 1969? Apesar de mais de cinco décadas de distância, diversos acontecimentos daquele ano ainda são lembrados até hoje. Confira nove momentos marcantes que aconteceram há 56 anos:

Último show dos Beatles

Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon, e George Harrison no último show dos Beatles. (Divulgação/Apple Corps Ltd.)

O dia 30 de janeiro de 1969 ficou eternizado na história da música como a data do último show dos Beatles. Em uma performance icônica no terraço da Apple Records, em Londres, a banda fez sua última apresentação ao vivo.

O evento, conhecido como "The Rooftop Concert", foi interrompido pela polícia, mas marcou o encerramento da carreira dos Fab Four como banda de palco. A apresentação foi registrada e, posteriormente, se tornou parte do documentário Let it Be.

Curitiba como capital do Brasil

Capa do Jornal de Curitiba em 1969. (Reprodução/Jornal de Curitiba)

Entre os dias 24 e 26 de março de 1969, Curitiba teve um papel inusitado na história política do Brasil. Durante esse período, a cidade foi escolhida como a capital provisória do país, um movimento motivado pelo apoio significativo da cidade à ditadura militar.

Embora o status de "capital do Brasil" tenha durado apenas três dias, esse fato permanece um marco histórico, simbolizando o contexto político da época e o poder centralizado nas mãos do governo militar.

Rebelião de Stonewall

Rebelião de Stonewall em 1969. (Reprodução)

A Rebelião de Stonewall, ocorrida em 28 de junho de 1969, foi um evento crucial para a luta pelos direitos humanos da comunidade LGBTQIA+. Quando a polícia invadiu o Stonewall Inn, um bar gay em Nova York, em vez de se submeterem, os frequentadores reagiram com força.

Isso deu início a cinco dias de confrontos e protestos, que se tornaram um marco no movimento pelos direitos da comunidade, colocando o mês de junho como o mês da luta, com as Paradas do Orgulho realizadas mundialmente até hoje.

Primeiro homem a pisar na lua

Astronauta Buzz Aldrin ao lado de bandeira dos EUA fincada na Lua (Neil Armstrong/NASA)

Em 20 de julho de 1969, o mundo presenciou um dos maiores feitos da história da humanidade: Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua. A missão Apollo 11, liderada pela NASA, fez história com os astronautas Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins.

Armstrong, ao dar o famoso passo “um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade”, simbolizou a conquista do homem na corrida espacial. Esse feito ainda é comemorado como um marco da ciência e da exploração espacial.

Festival de Woodstock

Tomada aérea da fazenda onde foi realizado o evento (Divulgação)

Considerado um dos maiores festivais de rock de todos os tempos, o Festival de Woodstock aconteceu entre 15 e 18 de agosto de 1969, na fazenda de Max Yasgur, em Bethel, Nova Iorque. Com a presença de gigantes da música como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who e The Grateful Dead, o evento tornou-se um ícone da contracultura, reunindo cerca de 500 mil pessoas que, influenciadas pelo movimento hippie, celebravam a paz, o amor e a liberdade.

Mesmo com a dificuldade de organização e uma série de imprevistos, Woodstock se consolidou como um marco cultural e continua sendo uma referência na história dos festivais de música.

Morte do presidente Costa e Silva

Costa e Silva, presidente do Brasil em 1969. (Reprodução/Wikipédia)

O Brasil viveu um momento de turbulência política em 31 de agosto de 1969, quando o presidente Artur da Costa e Silva, responsável pelo decreto do Ato Institucional Número 5 (AI-5), que endureceu a repressão durante a Ditadura Militar, sofreu um acidente vascular cerebral.

Costa e Silva deixou a presidência e foi substituído por uma junta militar até a chegada de Emílio Garrastazu Médici ao poder. O governo de Costa e Silva foi marcado pela política do "milagre econômico" e pelos chamados "anos de chumbo", uma era de intensa censura, perseguições políticas e torturas.

Charles Manson e o assassinato de Sharon Tate

Sharon Tate, atriz assassinada pela seita de Charles Manson em 1969. (Divulgação / IMDB)

Em 9 de agosto de 1969, um crime brutal chocou o mundo e tornou-se um dos episódios mais sombrios da história dos Estados Unidos. Charles Manson, líder de uma seita apocalíptica, ordenou que seus seguidores matassem a atriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, e seus amigos.

Tate, grávida de oito meses, foi brutalmente assassinada com 16 facadas, juntamente com outros quatro indivíduos. O crime, que ficou conhecido como os assassinatos de Manson, marcou o fim de uma era de inocência e se tornou um símbolo da violência e da loucura dos anos 60, sendo lembrado até hoje em filmes e documentários.

Estreia do 'Jornal Nacional'

Cid Moreira apresentando o primeiro Jornal Nacional, em 1969. (Reprodução/Memória Globo)

O dia 1º de setembro de 1969 marcou a estreia do Jornal Nacional, o primeiro telejornal transmitido em rede nacional no Brasil. Apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chapelin, o programa da Rede Globo foi um marco na história da televisão brasileira, trazendo um novo formato de jornalismo ao país.

A estreia aconteceu em um momento de grande instabilidade política, com o governo militar enfrentando problemas internos. O Jornal Nacional se tornaria um dos programas mais assistidos e um pilar da mídia nacional, influenciando a forma como os brasileiros consumiam notícias.

O milésimo gol de Pelé

Pelé em 1969. (Arquivo AT)

No dia 19 de novembro de 1969, o futebol brasileiro foi eternizado com um feito histórico: Pelé marcou seu milésimo gol. A partida, disputada no Maracanã contra o Vasco, terminou com a vitória do Santos por 2 a 1.

O gol 1000 foi marcado de pênalti às 23h23, diante de 65 mil pessoas. O momento foi amplamente transmitido pela TV, e o Maracanã, tomado pela euforia dos torcedores, presenciou uma das maiores conquistas do futebol mundial. O gol histórico aconteceu durante o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, e a partida, apesar de não valer mais nada para as duas equipes no torneio, se transformou em um evento internacional.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em OLiberal.com)