Revolução dos Cravos e mais: confira fatos históricos que marcaram o dia 25 de abril no mundo

O dia 25 de abril, o que parece ser uma data comum nos tempos atuais, é uma data marcada por revoluções, mudanças mundiais, descobertas científicas e outros acontecimentos que mudaram a história do mundo. Confira alguns fatos históricos que ocorreram no dia 25 de abril no Brasil e no mundo, a começar pela Revolução dos Cravos, que hoje completa 50 anos.

50 anos da Revolução dos Cravos

Um dos mais populares foi a Revolução dos Cravos, movimento ocorrido em Portugal, em 1974, que hoje completa 50 anos. A revolução recebeu este nome, pois os portugueses distribuíam cravos aos soldados que lutavam para reestabelecer a democracia, que estava sob o poder da ditadura salazarista. O movimento surgiu por conta do descontentamento do povo com o regime ditatorial que havia se instalado em 1933.

Em 1974, no dia 25 de abril, os militares portugueses derrubaram o governo de António de Oliveira Salazar e, com essa mudança, Portugal passou a ter um regime democrático que dura até hoje.

Revolução dos Cravos teve impacto no Brasil..

O professor do Instituto de Estudos Estratégicos da UFF (Universidade Federal Fluminense), Adriano de Freixo, contou, ao portal Poder 360, que um dos impactos da Revolução dos Cravos no Brasil foi que opositores à ditadura brasileira (1964-1985) começaram a ver com esperança o que acontecia em Portugal:

“Digamos que a derrubada da ditadura em Portugal acendeu esperanças na oposição que lutava contra a ditadura do Brasil”.

Outros fatos históricos que marcaram o dia 25 de abril

1- Início do emplacamento de carros

Em 1921, Nova York tornou-se a primeira cidade americana a emplacar carros.

2- Criação da ONU

Em 1945, representantes de 46 países criaram a Organização das Nações Unidas.

3- Decoberta do DNA

Em 1953, pesquisadores na Inglaterra descobriram a estrutura da molécula de DNA.

4- Proibição de Armas Nucleares na América Latina

Em 1969, entrou em vigor o chamado Tratado de Tlatelolco, que proíbe as armas nucleares na América Latina.

5- Sequestro do boeing da VASP

Em 1970, um boeing da VASP com 35 passageiros é sequestrado entre Brasília e Manaus, e é obrigado a desviar a rota para Cuba.

