Sugar Daddy? Job? Aplicativos de namoro apostam em novas tendências para 2025

O fim do ano está chegando e as festas com a família e amigos podem ter situações um tanto quanto constrangedoras, já que a pergunta clássica "E o [a] namoradinho[a]?" é frequente nas comemorações. Alguns usuários de aplicativos de relacionamento acabam enxergando este momento como frustrante, pois foi mais um ano sem conseguir se conectar realmente com outra pessoa que pudesse ser apresentada nestas ocasiões.

Apesar disso, o ano de 2025 traz algumas mudanças, em que especialistas apontam para novas tendências em relação ao modo de se conectar no ambiente virtual por pessoas em busca de uma relacionamento real. Assim, o foco será na qualidade das interações e na construção de vínculos.

VEJA MAIS

"Nos últimos anos, percebemos uma mudança no comportamento das pessoas, que têm se frustrado por não encontrar o que realmente buscam em um relacionamento. Em 2025, mais pessoas vão migrar para aplicativos e plataformas de relacionamento que priorizam a construção de vínculos reais, com mais foco na qualidade e menos na quantidade. As pessoas querem algo que vá além da superficialidade e que faça sentido para suas vidas", comentou Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio.

O especialista em relacionamento da plataforma MeuPatrocionio.com, Caio Bittencourt, aponta para tendências em 2025 (Reprodução)

Sugar Dating: o futuro próximo dos relacionamentos

É preciso deixar em 2024 os modelos antigos de relacionamento e seguir as tendências de se relacionar com outras pessoas, baseadas na autenticidade, liberdade, interesses em comum e maturidade financeira e emocional.

Seguindo esta linha, o Sugar Dating deve se consolidar como opção para encontrar um companheiro ou companheira, já que a relação é composta por homens bem-sucedidos, chamados de Sugar Daddies, e por mulheres jovens e ambiciosas, as Sugar Babies. Focado no diálogo e no acordo, eles alinham as expectativas desde o primeiro contato.

VEJA MAIS

"Esse estilo de vida atrai pessoas dispostas a investir em uma relação verdadeira, longe de joguinhos bobos ou dramas. A comunicação aberta e a clareza sobre os objetivos tornam essas conexões cada vez mais populares", explica Bittencourt.

Segundo os dados obtidos pela agência de pesquisa Savanta, mais de 90% das pessoas nascidas entre 1990 e 1998 têm certa frustração em relação aos aplicativos tradicionais de relacionamento. Diante disso, as pessoas têm buscado por plataformas que ofereçam segurança, perfis mais detalhados e algoritmos aprimorados que são capazes de identificar compatibilidade reais, já o interesse em modelos alternativos de se relacionar tem ganhado cada vez mais espaço e se livrando dos estigmas. O Sugar Dating é uma oportunidade para quem busca relações autênticas e consistentes.

"Estamos entrando em um momento em que a qualidade supera a quantidade. As pessoas estão mais conscientes do que desejam e buscam ferramentas que facilitem conexões com pessoas que realmente refletem o que almejam. É por isso que o Sugar Dating continuará a crescer como uma das maiores tendências para os próximos anos", finaliza Caio Bittencourt.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)