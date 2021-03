Yudi Tamashiro revela que saía do SBT e ia para prostíbulo

O apresentador Yudi Tamashiro, que se destacou precocemente à frente do programa “Bom Dia & Cia”, do SBT, entre os anos de 2005 a 2012, fez algumas revelações sobre como foi para ele lidar com o glamour, o dinheiro e as cobranças de uma fama conquistada ainda muito jovem. Em entrevista ao Flow Podcast, apresentado por Bruno "Monark" Aiub e Igor "3K" Coelho,

“Olhando de fora, foi uma vida cheia de glamour. Foi, sim. Mas com responsabilidades que não eram para uma criança”, contou Yudi. "Sinto que há coisas que foram importantes de viver, mas preciso trabalhar isso dentro de mim. É horrível quando você está sofrendo e as pessoas apontam que sua vida é muito boa”, disse ele, que hoje faz acompanhamento psicológico.

Com um faturamento mensal que chegava a casa dos R$ 80 mil por mês, somando o salário do SBT e as campanhas publicitárias que fazia, Yudi diz que gastava o seu dinheiro e o tempo livre buscando pessoas com quem pudesse dividir 'coisas'. "Eu saía do trabalho [Bom dia & Cia] e emendava um put** (prostíbulo) para almoçar. Aí eu chegava lá e mais conversava com as garotas do que fazia (sexo)", relatou.

“E aí era o contrário. Normalmente as prostitutas conversam com a gente, né? Conversando, eu ficava louco, emendava uma balada. Se não arrumasse nenhuma mina na balada, saía para a casa de swing. E da casa de swing levava umas meninas para a minha casa. Ou então ia virado (trabalhar). Com 18 anos, você tem pique de ficar três dias virados”, relembrou.

Hoje Yudi está convertido a uma igreja de denominação evangélica e mantém um canal no YouTube onde ensina passos de dança.