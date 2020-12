Yasmin Brunet fala que sofre de crise de ansiedade e despersonalização

A modelo Yasmin Brunet abriu a caixa de perguntas e respostas do Instragram na madrugada desta terça-feira (15) para conversar com os seus seguidores. A modelo contou sobre suas crises de ansiedade e despersonalisação.

Ela falou o quanto é difícil explicar para quem está à sua volta o que realmente sente. "Já tive muitas. Quem realmente tem ansiedade sabe como é difícil descrever para as outras pessoas. É desesperador não conseguir fazer com que a outra pessoa te entenda. É horrível", explicou.

Ela também revelou que já sofreu com despersonalização, uma desordem dissociativa, caracterizada por experiências de sentimentos de irrealidade, de ruptura com a personalidade. Ela disse que o problema foi por conta das crises de ansiedade. "Já tive e é horrível. A sensação é muito louca e só sabe quem passou sabe. Quando tive um nível de ansiedade fora do comum", explicou.