Whindersson Nunes revela que perdeu um filho e quase morreu no ano passado

Na madrugada desta sexta-feira (2), o comediante Whindersson Nunes afirmou que viveu situações desesperadoras no ano passado, entre elas, a morte mais um filho. No texto, compartilhado no X, antigo Twitter, o artista contou que também quase morreu de choque anafilático, quando esteve em uma sauna na Inglaterra.

"Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas, minha vida não é a novela que você quer que seja", compartilhou o humorista.

O post em tom de desabafo tocou muitos seguidores do comediante, que também compartilharam situações difíceis da vida e desejaram força para Whindersson.

“É complicou Wind. Eu também perdi um filho há uns anos. Mas, ao contrário de você, tinha dois já para me consolar e depois desta perda tive mais dois. Mas nunca um substituirá o que foi perdido. Estamos aqui orando por você", comentou um usuário do X.

“Nem sempre iremos entender os planos de Deus em nossas vidas. Mas ele sempre tem 'um plano'. Imagino a dor, mas apenas confie nele”, interagiu outro seguidor.