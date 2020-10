Wesley Safadão aparece de olho roxo nas redes sociais e choca seguidores

Wesley Safadão chocou os seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (14), ao aparecer em um vídeo postado na rede social com o olho roxo. Em seguida, o cantor explicou ter passado por mais um procedimento estético.

“Galera, isso aqui foi um treino ontem ó, machuquei meu olho, aqui na academia, pessoal não presta atenção”, brincou o famoso, enquanto aparecia praticando atividade física ao lado de amigos na academia da mansão. “Não é não, gente, eu fiz uma cirurgiazinha aqui no olho, não sei nem se chama cirurgia, é cirurgia?”, explicou.

(Reprodução/Instagram)

O cantor revelou que fez uma procedimento estético para tirar as bolsas embaixo dos olhos. A técnica deixou a região arroxeada como consequência.

“Procedimento, é verdade, um procedimento pra tirar as olheiras, entendeu?”, completou o artista, de 32 anos, que ainda brincou sobre as bolsas nos olhos dos amigos e comemorou que “não tem mais”.

É a segunda intervenção cirúrgica que Wesley Safadão faz em menos de um mês. No final de setembro, o cantor se rendeu à harmonização facial. Ele e a esposa, Thyane Dantas, foram à clínica do médico dermatologista Ivan Rollemberg, localizada no bairro Vila Nova Conceição, em São Paulo.

"Aproveitei que o Wesley está em uma fase um pouco mais vaidoso e levei ele até a clínica também!", disse a influencer Thyane Dantas. "Sabe com o que eu quero ficar? Com rostinho de bebê", disse Safadão.