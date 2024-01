Viviane Araujo mostra marquinhas do bronze e corpo sarado

A atriz Viviane Araujo, de 48 anos de idade, dividiu com seus seguidores cliques do seu bronzeado atualizado. Os cliques foram publicados por ela em seus Stories do Instagram, na última segunda-feira, 8.

VEJA MAIS

Bronzeado atualizado de Viviane Araujo (Foto: Instagram @araujoviviane)

De biquíni estampado sem alça, além de exibir as marquinhas do bronze, Vivi ainda deixou à mostra a silhueta sarada. Vale lembrar que ela, chamada de 'Rainha das Rainhas', é Rainha de Bateria em duas escolas de samba: Salgueiro (Rio de Janeiro) e Mancha Verde (São Paulo).

A atriz contou durante uma entrevista que para encarar a rotina do carnaval 2024, ela investe nos treinos, conforme mostrou em um vídeo, sob a supervisão da personal trainer linha-dura e queridinha de muitos famosos, Carol Vaz.