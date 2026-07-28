VÍDEO: DJ Bárbara Labres cospe após provar açaí com farinha e gera polêmica

A DJ, produtora, compositora e empresária Bárbara Labres causou polêmica ao experimentar o açaí na versão tradicional paraense: com farinha e sem açúcar. Durante o vídeo, ela fez caretas, reclamou do sabor e chegou a cuspir o alimento, o que gerou uma onda de comentários, em que alguns internautas criticaram a reação da artista e consideraram o vídeo desrespeitoso, e outros afirmaram que preferem consumir o açaí adoçado.

Na legenda da publicação, Bárbara escreveu que já havia tomado açaí antes, mas que não havia gostado, por isso dessa vez ela resolveu experimentar de forma pura com farinha. "Eu particularmente já não gosto muito de açaí, então não rolou! Mas em uma próxima eu vou adoçar e experimentar de novo, ok? Kkkkkkkk 1x1 vcs pegaram minha pipa e eu não gostei de comer açaí... então tá tudo bem!", disse a artista.

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"Papo de fresco com açúcar"

Nas mídias sociais, muitas pessoas criticaram a reação de Bárbara ao cuspir o alimento e outros brincaram com a situação. "Papo de fresco com açúcar", disse um seguidor em um comentário. "Florzinha, você não dá conta de comer kkk se não gosta não come", escreveu uma mulher.

Já alguns nortistas defenderam a DJ e produtora, revelando que também sempre foram acostumados a tomar açaí com açúcar em casa. "Tem que colocar açúcar. É top o açaí original. Esse povo mata a gente de vergonha, tão vendo que você nunca tomou açaí puro", sugeriu um seguidor. "Tem que ser sem açúcar mesmo, faz parte do meu almoço e jantar. Sem açaí o amapaense não vive", destacou uma segunda pessoa.