VÍDEO: Bebê paraense viraliza ao sorrir após comer açaí no almoço

Uma bebê paraense acabou conquistando a internet depois de uma cena simples, mas cheia de significado para quem é do Pará: a reação de felicidade ao tomar açaí no almoço. O momento, registrado pela família, rapidamente viralizou nas redes sociais e chamou atenção pela espontaneidade e satisfação da criança.

No vídeo, a bebê aparece durante a refeição quando prova o açaí pela primeira vez naquele momento do dia. A reação imediata foi de um sorriso largo e uma expressão de pura satisfação.Nas redes sociais, comentários destacaram a identificação com a cena.

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Internautas comentaram com bom humor a reação da bebê, destacando como é "difícil não gostar de açaí". Muitos também aproveitaram para reforçar o vínculo cultural cultivado desde a infância "Já nasce com a raiz do paraense", disse um "paraense legítima", escreveu outra.

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(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)