VÍDEO: dançarinos colombianos arriscam passos de brega em Belém e elogiam: ‘Movimento importante'

Após viralizarem dançando salsa na Pedra do Peixe, no Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, os dançarinos colombianos Francis Diaz e Natalia Ramires decidiram se arriscar nos passos do brega. Acompanhados de professores de dança do estado, a dupla reproduziu o “caqueado” característico do ritmo ao som da música “Pra você”, de Didio, e compartilhou o resultado nas redes sociais. Assista ao vídeo:

Na legenda da publicação do perfil “El bailador travel” (em português, lé-se o bailarino de viagem), em que Francis e Natalia publicam conteúdos dançando e viajando ao redor do mundo, eles explicaram mais sobre o que é o brega.

“Desde aproximadamente a década de 60, o ritmo Brega é um movimento muito importante em todo o território de Belém do Pará. Nele se misturam muitos ritmos, inclusive alguns ritmos indígenas e de alguma forma a salsa”, informaram.

Em seguida, a dupla afirmou que sempre aprende nas viagens sobre a cultura brasileira de cada região. “Sempre nos surpreendemos com a sua multiculturalidade”, acrescentam.