Vencedora do Prêmio Literário Sesc Criança lança título baseado no próprio filho

Promover o bem-estar social e apoiar a leitura é um dos principais intuitos do Prêmio Literário Sesc Criança 2022, promovido pelo Sesc de Santa Catarina. Vencedora do prêmio em 2022, a escritora Cynthia Valente lançou a obra “Voz dos Meus Olhos", que conta a emocionante história de um menino que não fala, mas que é capaz de dizer mais do que as palavras de qualquer vocabulário. O livro conta com a ilustração de Fernando Zenshô.

A obra conta a história do menino Caiano, de 12 anos. Ele ama música, o mar, sua gatinha Serena, é querido na escola e todos os amigos querem dividir um pouco da sua atenção. Ele tem uma conexão incrível com sua mãe solo, Cynthia Valente, que só poderia ter esse nome pela potência e capacidade de traduzir o amor em palavras, inclusive, as que não são ditas, mas expressas de muitas formas pelo filho que tem paralisia cerebral.

Segundo a autora, “o livro é uma narrativa poética sobre o universo interior de uma criança que não pode falar e sobre as coisas que ela mais gosta. Além da felicidade de ser quem ele é. Ele é inspirado no meu filho”, explicou Cynthia. A escritora destaca ainda que o prêmio foi um grande presente em sua vida. “Eu não iria lançar nada até então, mas o prêmio me impulsionou a contar essa história. Esse livro será distribuído em todas as bibliotecas pelo Brasil e a gente espera que alcance os maiores números de leitores pelo país”.

O ilustrador da obra, Fernando Zenshô, explicou que o trabalho foi realizado todo em aquarela. “O texto da Cynthia é rico e generoso então me permitiu construir uma narrativa visual que dialoga com o texto e muitas vezes até ultrapassa a escrita”, destacou.

O público ainda pode ouvir a história, na voz da própria escritora, pelo Podcast Página Sonora nas principais plataformas de streaming. O livro estará disponível em todas as Bibliotecas do Sesc no país e terá distribuição gratuita para Instituições Educacionais e Culturais de Santa Catarina.

VEJA MAIS