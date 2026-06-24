Vai ter novela na Globo hoje? Produções saem do ar em dia de jogo do Brasil

Os torcedores brasileiros têm um compromisso nesta quarta-feira, 24: acompanhar a partida entre Brasil e Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com a bola rolando a partir das 19h, a cobertura especial do torneio provoca mudanças na programação da Globo.

As alterações afetam diretamente os fãs de novelas. As principais produções da emissora deixam de ser exibidas excepcionalmente nesta noite, enquanto outras terão seus horários ajustados para acomodar a transmissão esportiva.

A grade da emissora será readequada para a cobertura completa dos jogos, exigindo que os telespectadores fiquem atentos aos novos horários das atrações.

Quais novelas da Globo serão exibidas hoje, 24?

Os telespectadores não verão capítulos de A Nobreza do Amor, Coração Acelerado e Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 24. As três produções saem da grade para dar espaço à cobertura das partidas da Copa do Mundo de 2026.

Além do Tempo seguirá normalmente com exibição a partir das 15h. Já Avenida Brasil será antecipada para as 15h40 na programação da emissora.

Como fica a programação completa da Globo para esta quarta, 24?

A cobertura esportiva começa ainda no início da noite, com impactos significativos na grade. Confira os principais horários da Globo:

Além do Tempo - 15h

Avenida Brasil - 15h40

A Nobreza do Amor - não será exibida

Coração Acelerado - não será exibida

Pré-Hora Copa do Mundo 2026 - 16h45

Brasil x Escócia - 19h

Jornal Nacional - 21h10

Quem Ama Cuida - não será exibida

Onde assistir à partida entre Brasil e Escócia?

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida ao vivo. O duelo entre Brasil e Escócia será transmitido pela TV aberta, TV fechada e plataformas digitais.

Confira as opções para assistir ao jogo:

Globo

SBT

CazéTV

YouTube (sinal da CazéTV)

Disney+ (sinal da CazéTV)

SporTV

Globoplay (sinal da Globo)