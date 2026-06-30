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'Uma Noite no Museu': Belém recebe nova edição nesta sexta-feira (3); confira a programação completa

Museus, centros culturais e planetário participam de atividades simultâneas promovidas pela Secult

O Liberal
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Evento reúne instituições da capital para atividades simultâneas em diferentes locais (Pedro Guerreiro / Agência Pará)

Na sexta-feira (3), será realizada mais uma edição do projeto “Uma Noite no Museu”, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A programação segue até às 22h e inclui visitas guiadas, exposições, apresentações culturais, feira criativa e discotecagem, com atividades distribuídas simultaneamente em diferentes espaços de Belém.

O evento é coordenado pelo Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM) e reúne equipamentos culturais da capital em uma programação conjunta e gratuita.

Programação

No Museu de Arte Sacra, o público poderá visitar o acervo de arte barroca, a Nave da Igreja de Santo Alexandre, além das exposições “Circulação Insular” e a Sala dos Sentidos.

O Museu do Estado do Pará (MEP) terá visitação aos salões históricos e a exposição “Lá Vem a Corda”, instalada na capela do museu.

No Museu do Forte do Presépio, a programação inclui a exposição “Réplicas de Peças do Acervo em Impressão 3D”, exibição de produções audiovisuais desenvolvidas em parceria com estudantes, apresentação instrumental ao pôr do sol e feirinha de artesanato indígena.

O Espaço Cultural Casa das Onze Janelas contará com as exposições “Anos 80, O Legado da Pintura” e “Tridimensionalidades”, além de feira criativa na Praça da Fonte, apresentação do grupo Palhaços Trovadores e discotecagem do DJ Bixo Selecta.

Outros espaços culturais

A programação também se estende ao Centro Cultural Palacete Faciola e ao Museu da Imagem e do Som (MIS), com a exposição “Waldemar Henrique, maestro da Amazônia” e visita ao memorial.

O Parque Cemitério Soledade oferece visitação guiada com estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Também participam do evento o Centro Cultural Banco da Amazônia (Basa), com as exposições “Sebastião Salgado, Trabalhadores” e “Futebol: Exposição Nacional de Humor do Banco da Amazônia”; a Caixa Cultural Belém, com a mostra “Hiper Realismo no Brasil”; a Galeria de Arte da UFPA, no Complexo dos Mercedários, com a exposição “Terra Incógnita”; o Museu da UFPA, com “Laboratório Huni Kuin” e “O Tempo das Huacas”; e o Planetário da UEPA, com as exposições “Telescópios da Amazônia: olhares do norte para o Cosmos” e “O Mar Perdido de Pirabas”.

Também integram a programação o Instituto Histórico e Geográfico do Pará e o Museu de Arte de Belém.

De acordo com o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, o projeto tem como objetivo ampliar o acesso da população aos espaços culturais. “Essa é uma política pública de democratização do acesso aos equipamentos culturais por ampliar o horário de funcionamento e viabilizar a visitação para muitas pessoas que às vezes não têm tempo durante o dia”, afirmou.

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