Um morto e um ferido em atentado no norte de Israel

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida nesta segunda-feira (24) no norte de Israel quando um homem abriu fogo contra um grupo de civis perto de um ponto de ônibus, informaram os serviços de emergência e a polícia.

"Um terrorista abriu fogo contra civis e foi imediatamente neutralizado por agentes da polícia no local", disse o porta-voz da força de segurança. O ataque aconteceu no cruzamento de Tishbi, perto de Yoqneam, 15 km ao sudeste de Haifa.

Segundo o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, o falecido é um homem de quase 70 anos e o ferido é um homem de cerca de 20 anos, em "estado grave".

"Vimos um homem de quase 70 anos e um homem de cerca de 20 anos perto do ponto de ônibus, ambos com ferimentos", disse um paramédico do Magen David Adom, citado em um comunicado.

Este é o primeiro atentado em Israel desde que o Exército do país rompeu a trégua com o Hamas na Faixa de Gaza e retomou os bombardeios no território palestino em 18 de março.