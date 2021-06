Tucuruí finaliza Festival de Folclore Junino

A prefeitura de Tucuruí, município do Sudeste Paraense, XXX Festival de Folclore Junino em formato virtual nos últimos dias 25, 26 e 27. O evento contou com as apresentação de grupos juninos, quadrilhas, bandas e concurso de misses, incluindo a escolha da Rainha Compart, que representa os municípios do Consórcio Paraense dos Municípios Alagados do Rio Tocantis (Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo Repartimento, Nova Ipixuna, Itupiranga e Jacundá).

Cindy Almeida, de Breu Branco, foi eleita pelos jurados como a Rainha do Compart , numa disputa com as representantes dos sete municípios do consórcio. Também foram premiadas a Rainha do São João, Miss Destaque Junino, Rainha do Boi, Miss Mix e Miss Mirim. Cada grupo folclórico recebeu o subsídio de R$ 3 mil para participar do evento.

Vários grupos folclóricos se apresentaram. (Divulgação)

"O Festival foi uma forma de não deixar morrer a nossa cultura junina que sempre foi muito forte. Nós recebemos milhares de mensagens do público", comemorou o secretário de cultura de Tucuruí, Jean Ribeiro.