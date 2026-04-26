Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Troféu Imprensa 2026: Veja quem são os finalistas e como assistir na TV e streaming

Estadão Conteúdo

A 56ª edição do Troféu Imprensa será transmitida a partir das 19h15 deste domingo, 26, no SBT e no Disney+. A premiação reconhece os melhores de 2025, em categorias como melhor jornal, melhor talk show ou programa de entrevista, melhor novela e revelação.

A apresentação será de Patricia Abravanel e Celso Portiolli. Nesta edição, a premiação homenageia os 75 anos da televisão brasileira.

Haverá tributo à atriz Glória Pires e à apresentadora Ana Maria Braga, que receberão os troféus "Pela Sua História".

"São dois nomes fundamentais na construção da televisão brasileira, que ajudaram a consolidar o meio como parte essencial da cultura do País", informou o SBT em nota.

Quem são os finalistas do Troféu Imprensa?

O público elegeu, por meio de votação na internet, os três finalistas de cada categoria. A decisão final é tomada por júri especializado. Veja a seguir quem concorre.

Melhor novela

Beleza Fatal (HBO Max/Band) Garota do Momento (TV Globo) Vale Tudo (TV Globo)

Melhor programa de auditório

Domingão com Huck (TV Globo) Domingo Legal (SBT) Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel (SBT)

Melhor jornal

Jornal da Band (Band) Jornal Nacional (TV Globo) SBT Brasil (SBT)

Melhor atriz

Camila Pitanga (Beleza Fatal, HBO Max/Band) Débora Bloch (Vale Tudo, TV Globo) Suely Franco (Dona de Mim, TV Globo)

Melhor ator

Alexandre Nero (Vale Tudo, TV Globo) Cauã Reymond (Vale Tudo, TV Globo) Fábio Assunção (Garota do Momento, TV Globo)

Melhor apresentadora

Adriane Galisteu (A Fazenda 17, TV Record) Ana Maria Braga (Mais Você, TV Globo) Patricia Abravanel (Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, SBT)

Melhor apresentador

Celso Portiolli (Domingo Legal, SBT) Luciano Huck (Domingão com Huck, TV Globo) Ratinho (Programa do Ratinho, SBT)

Melhor reality

A Fazenda 17 (TV Record) Big Brother Brasil (TV Globo) Casamento às cegas: Brasil (Netflix)

Melhor programa diário

A Tarde É Sua (RedeTV!) Fofocalizando (SBT) Mais Você (TV Globo)

Melhor conteúdo infantil

Mundo da Lua (TV Cultura) O Picapau Amarelo (SBT) Sábado Animado (SBT)

Melhor cantora

Ana Castela Ivete Sangalo Simone Mendes

Melhor cantor

João Gomes Nattan Pedro Sampaio

Melhor música

Energia de Gostosa (Ivete Sangalo) P do Pecado (Menos é Mais e Simone Mendes) Tubarões (Diego & Victor Hugo)

Revelação

Cela Lopes (influenciadora) Léo Foguete (cantor) Pedro Novaes (ator)

O que é o Troféu Imprensa

O prêmio foi criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, morto em 2007. Na época, os jornalistas dos principais veículos do País decidiam os vencedores, que eram anunciados diretamente pelos jornais.

Em 1970, o apresentador Silvio Santos, fundador do SBT, passou a ser o detentor dos direitos do Troféu Imprensa. Inspirada no Oscar, a premiação passou a ser transmitida pelo canal.

Como assistir ao Troféu Imprensa?

Além de poder acompanhar pelo SBT, o público pode ver, ainda, pelo streaming - no Disney +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TROFÉU IMPRENSA 2026/FINALISTAS/PREMIAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda