Troféu Imprensa 2026: Veja quem são os finalistas e como assistir na TV e streaming
A 56ª edição do Troféu Imprensa será transmitida a partir das 19h15 deste domingo, 26, no SBT e no Disney+. A premiação reconhece os melhores de 2025, em categorias como melhor jornal, melhor talk show ou programa de entrevista, melhor novela e revelação.
A apresentação será de Patricia Abravanel e Celso Portiolli. Nesta edição, a premiação homenageia os 75 anos da televisão brasileira.
Haverá tributo à atriz Glória Pires e à apresentadora Ana Maria Braga, que receberão os troféus "Pela Sua História".
"São dois nomes fundamentais na construção da televisão brasileira, que ajudaram a consolidar o meio como parte essencial da cultura do País", informou o SBT em nota.
Quem são os finalistas do Troféu Imprensa?
O público elegeu, por meio de votação na internet, os três finalistas de cada categoria. A decisão final é tomada por júri especializado. Veja a seguir quem concorre.
Melhor novela
Beleza Fatal (HBO Max/Band) Garota do Momento (TV Globo) Vale Tudo (TV Globo)
Melhor programa de auditório
Domingão com Huck (TV Globo) Domingo Legal (SBT) Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel (SBT)
Melhor jornal
Jornal da Band (Band) Jornal Nacional (TV Globo) SBT Brasil (SBT)
Melhor atriz
Camila Pitanga (Beleza Fatal, HBO Max/Band) Débora Bloch (Vale Tudo, TV Globo) Suely Franco (Dona de Mim, TV Globo)
Melhor ator
Alexandre Nero (Vale Tudo, TV Globo) Cauã Reymond (Vale Tudo, TV Globo) Fábio Assunção (Garota do Momento, TV Globo)
Melhor apresentadora
Adriane Galisteu (A Fazenda 17, TV Record) Ana Maria Braga (Mais Você, TV Globo) Patricia Abravanel (Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, SBT)
Melhor apresentador
Celso Portiolli (Domingo Legal, SBT) Luciano Huck (Domingão com Huck, TV Globo) Ratinho (Programa do Ratinho, SBT)
Melhor reality
A Fazenda 17 (TV Record) Big Brother Brasil (TV Globo) Casamento às cegas: Brasil (Netflix)
Melhor programa diário
A Tarde É Sua (RedeTV!) Fofocalizando (SBT) Mais Você (TV Globo)
Melhor conteúdo infantil
Mundo da Lua (TV Cultura) O Picapau Amarelo (SBT) Sábado Animado (SBT)
Melhor cantora
Ana Castela Ivete Sangalo Simone Mendes
Melhor cantor
João Gomes Nattan Pedro Sampaio
Melhor música
Energia de Gostosa (Ivete Sangalo) P do Pecado (Menos é Mais e Simone Mendes) Tubarões (Diego & Victor Hugo)
Revelação
Cela Lopes (influenciadora) Léo Foguete (cantor) Pedro Novaes (ator)
O que é o Troféu Imprensa
O prêmio foi criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, morto em 2007. Na época, os jornalistas dos principais veículos do País decidiam os vencedores, que eram anunciados diretamente pelos jornais.
Em 1970, o apresentador Silvio Santos, fundador do SBT, passou a ser o detentor dos direitos do Troféu Imprensa. Inspirada no Oscar, a premiação passou a ser transmitida pelo canal.
Como assistir ao Troféu Imprensa?
Além de poder acompanhar pelo SBT, o público pode ver, ainda, pelo streaming - no Disney +.
