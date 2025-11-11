'Tremembé': Lucas Oradovschi fala sobre caracterização como Alexandre Nardoni

O ator Lucas Oradovschi, intérprete de Alexandre Nardoni na série "Tremembé", surpreendeu pela grande semelhança com o condenado. Sua caracterização para a produção do Prime Video chamou a atenção do público.

Em entrevista ao site Omelete, Oradovschi detalhou o "profundo trabalho de estudo, de pesquisa e de composição" que realizou. Ele explicou que a composição não se limitou a uma máscara ou maquiagem.

O ator utilizou caracterização com cabelo e barba, mas também focou em "pequenos pontos de tensão do rosto, na boca". Ele buscou recriar as expressões faciais do condenado para a série.

O detalhe que impressionou na semelhança

Um dos pontos mais notáveis de sua caracterização foi a descoberta de uma característica em comum com Nardoni. "Eu tenho uma característica no olho, que quando eu abaixo o olho aparece o branco", revelou o ator.

Lucas Oradovschi percebeu que Alexandre Nardoni também possuía essa característica. Ele a utilizou intensamente, incorporando-a em praticamente todas as cenas que fazia, conforme contou ao Omelete.

Bastidores da caracterização de Alexandre Nardoni

Nas redes sociais do Prime Video, outros atores da série "Tremembé" também comentaram sobre o processo. Kelner Macêdo, que interpreta Cristian Cravinhos, mencionou ver Lucas frequentemente se preparando com uma peruca.

Oradovschi reforçou que a caracterização não teve "grandes intervenções". Ele citou ajustes como raspar uma parte do cabelo na testa e usar um "truquinho" de peruca picotada para as costeletas, buscando a fidelidade.