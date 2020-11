Tom Veiga é enterrado em São Paulo em cerimônia reservada

O corpo de Tom Veiga, intérprete do Louro José, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (4), no cemitério do Horto, na Zona Norte de São Paulo. O enterro foi rápido e reservado apenas a familiares e amigos próximos. Ana Maria Braga, companheira de trabalho de longa data esteve presente para se despedir do amigo.

(Reprodução / TV Globo)

Na porta do cemitério, fãs e admiradores de Tom deixaram cartazes contendo mensagens de carinho.

(Reprodução / TV Globo)

Na terça-feira (3), familiares e amigos puderam se despedir do ator em velório realizado no condomínio onde Tom morava, no Rio de Janeiro.

Tom Veiga, de 47 anos, foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio, no domingo (1º). De acordo com o Instituto Médico Legal, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico por causa de um aneurisma.