Theatro da Paz se prepara para apresentar no Festival a ópera 'Lucia di Lammermoor’

Cantores líricos começam os preparativos para o 22º Festival de Ópera que acontece no segundo semestre no Theatro da Paz. Serão apresentados dois espetáculos, “O menino maluquinho” e “Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti. Os coristas que atuarão no “Lucia di Lammermoor” começaram os ensaios na última quinta-feira, 6. Na sala de ensaios foram reunidos aproximadamente 50 artistas sob a direção do maestro Vanildo Monteiro, responsável pela preparação.

Os cantores líricos de diferentes experiências musicais se preparam para apresentar o espetáculo “Lucia di Lammermoor”. De acordo com a diretora artística do Festival, Jena Viera, a escolha da ópera trabalhará o potencial dos artistas e a responsabilidade do coro, em uma ópera, é muito importante para o sucesso do espetáculo. “A participação do coro é imensa nessa ópera. Nós primamos pela experiência desses cantores no coro lírico, com noção de cena e técnica vocal bem avançada, já que estamos falando do período do belcanto, que se refere ao elegante estilo vocal italiano dos séculos XVII a XIX, caracterizado pela beleza de timbre, emissão floreada, fraseado bem feito e técnica fácil e fluente”, iniciou.

"O desafio aqui é colocar uma sonoridade que tenha volume, mas que seja leve. ‘Lucia’ tem um drama, mas o período não é tão dramático como no verismo, por exemplo”, completou Jena explicando como serão os ensaios que acontecerão sob a direção do maestro Vanildo Monteiro.

“Lucia di Lammermoor” é uma ópera que estreou em Napoles, na Itália, pela primeira vez em 26 de setembro de 1835. A obra tem três atos e é de Gaetano Donizetti, com libreto de Salvatore Cammarano e a trama é baseada no romance “A Noiva de Lammermoor”, do escritor romancista, poeta, dramaturgo e historiador escocês, Sir Walter Scott. Entre as passagens musicais mais famosas está a ária "Regnava nel Silenzio", situada no primeiro ato e interpretada por Lúcia. O drama tem uma das mais famosas cenas de loucura do mundo operístico. Enganada pelo irmão, Enrico, Lucia acaba se casando com Arturo, mas a presença de Edgardo, seu verdadeiro amor, faz com que a jovem perceba o erro, mate o marido e enlouqueça. Jena Viera acredita que “Lucia di Lammermoor” para esta temporada foi acertada, pois desafia os cantores, pois há solos e harmonias do coro que são complexas, mas que o público poderá ver um trabalho feito com dedicação e qualidade.

O tenor Alexsandro Brito expressou a ansiedade e destacou que a obra será um presente ao público paraense. “A expectativa é enorme de estrear essa ópera do belcanto, que é um verdadeiro presente para o público paraense. O coro é bem grande, e a sua participação será intensa, principalmente o masculino”, destacou.

O maestro Vanildo Monteiro está à frente da preparação dos cantores do Festival de Ópera desde o ano de 2002 e no seu currículo estão mais de 40 óperas. Sobre os desafios, o maestro conta que fazem parte do trabalho. “O desafio existe, mas ele é cheio de amor e prazer de se fazer o que se gosta. É uma ópera que o coro está tendo contato pela primeira vez, e a partir de hoje iniciamos os ensaios, a preparação dessas vozes que serão aprimoradas pelo maestro Miguel (Miguel Campos Neto, regente da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz), e em seguida pelo diretor cênico. Demos a largada, e estamos muito felizes”, finalizou.