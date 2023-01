The Voice Brasil: Keilla Júnia fala sobre a vitória, planos e lançamentos em 2023

A cantora Keilla Júnia, 18 anos, vencedora do reality The Voice Brasil 2022, conversou com exclusividade com a equipe da Redação Integrada de O Liberal sobre os seus planos para 2023, a experiência dentro do programa e também sobre as músicas no gênero Gospel que serão lançadas pela gravadora Universal, ainda este ano, confira.

1. Como o público tem reagido à sua vitória e quais são os seus planos agora?

O público, eles me param, pedem para tirar foto. Eu gosto muito desse calor humano, estou gostando bastante. Eu quero seguir a carreira gospel. Estamos com vários planos, oportunidades, mas tenho que focar mais na minha carreira e o que eu tenho que gravar. Tenho shows programados, mas ainda sem data. eu estou dando prioridade às músicas, para que eu não saia da mente do público.

Keilla Júnia e os técnicos do The Voice Brasil. (Reprodução / Divulgação)

2. Como está a produção da carreira, agora com contrato com a gravadora?

Os lançamentos pela gravadora Universal, ainda não podemos revelar, mas posso adiantar que as músicas serão lançadas ainda este ano. Vem muita coisa boa pela frente!

3. Já estás fazendo show, pretendes vir a Belém?

Eu pretendo visitar Belém e fazer shows. O que a gente mais quer é passar por todo o Brasil e passar a imagem e mensagem que desejamos, em todos os estados. Então, se Deus quiser, quero passar por Belém.

4. Quando começaste a cantar, a família apoiou a sua carreira?

Eu comecei a cantar aos 3 anos de idade, minha mãe foi descobrindo esse talento através da minha tia e começaram a explorar isso. Minha mãe, meu pai, e minha família inteira cantam, embora as oportunidades na minha cidade tenham sido poucas, mas ganhei o The voice e as portas foram escancaradas. A minha família está sempre me apoiando.

5. Em quem tu se inspira na música?

Tenho cantores gospel nacionais e internacionais que eu me inspiro e cantores fora do meio gospel como a Whitney Houston, CC Williams.

6. Imaginavas que poderia vencer o reality e por qual razão escolheste o time Teló?

Vencer o The Voice foi uma surpresa, nunca imaginei que estaria onde estou. Eu sempre disse que se eu fosse ao The Voice, se ele virasse a cadeira para mim, eu o escolheria. Então, ele é mais compatível com o que eu quero passar ao público, uma pessoa mais família, tranquila, é isso que quero passar. E além de um grande cantor, um grande produtor, ele me ajudou muito.

6. Como tu avalias o técnico Michel Teló e a que atribui tantas vitórias do time?

Ele é muito bom em estratégia, ele é bom em levar quem acredita no potencial, como ele fez nas outras seis vezes. Ele soube valorizar, fui salva duas vezes na competição, e ele me jogou direto para a semifinal, e também o fato dele escolher músicas que ajudaram no meu potencial, que são músicas da Whitney. Ajudou com quem eu ganhasse o programa.

7. Pretendes mudar de Matozinho (MG) para outra cidade?

Eu por enquanto consigo residir na minha cidade, mas acredito que seja por pouco tempo, eu saio muito para o Rio de Janeiro e São Paulo, tenho ficado pouco tempo na minha cidade. Então, acredito que seja por pouco tempo, e fique nas cidades onde hoje eu já tenho mais trabalhos.

8. Qual mensagem deixas ao teus fãs e público paraense?

A mensagem ao público paraense, é o meu desejo que 2023 seja cheio de amor, cheio de respeito e principalmente um 2023 cheio de empatia. Porque a gente nunca sabe realmente que o outro está passando. Que Deus esteja presente em todas as decisões de vocês. Que seja um ano de respeito, aceitação, que possamos respeitar a forma de cada um, é essa mensagem que eu deixo para vocês.

Para acaompanhar Keilla Júnia em suas redes sociais, siga o perfil @keilla_juniaoficial