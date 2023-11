Thalita Zampirolli eleva a temperatura em ensaio da escola de samba

A atriz e empresária Thalita Zampirolli deixou Boston, nos Estados Unidos, por alguns dias para cumprir agenda profissional no Brasil, e um dos compromissos da loira é com a mais tradicional das festas populares do País: o carnaval. Na noite da última sexta-feira (10) a beldade participou de um ensaio da Unidos de Padre Miguel, escola de samba localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ela ostenta o cargo de rainha de bateria pelo segundo ano consecutivo.

Thalita esbanjou samba no pé e exibiu toda a sua beleza à frente da bateria Guerreiros da UPM. Para o segundo ensaio de rua da agremiação, a loira optou por um visual extremamente sensual, roubando a cena com a combinação de saia e cropped prateados que realçaram suas pernas e a barriga trincada.

Aplaudida pela comunidade, a rainha foi cercada por fãs que, além de solicitarem fotos, enalteceram a beldade com adjetivos como "Linda", "Melhor rainha", "Poderosa" e "Perfeita".