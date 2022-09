Thalita Rebouças lança novo livro em Belém; saiba como encontrar a escritora

Empoderamento feminino, saúde mental, sexualidade e relações familiares são algumas das temáticas presentes no livro "Natali e sua vontade idiota de agradar todo mundo", da escritora carioca Thalita Rebouças, que está hoje, 23, em Belém para o lançamento, deste que é o seu primeiro romance sáfico - romance com representatividade lésbica. Ela receberá os fãs para uma sessão de autógrafos a partir das 18h, na Livraria Leitura, no Shopping Pátio Belém, localizado na travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.

A autora de literatura jovem, revela que o livro foi escrito em um mês e meio e considera que este é o seu melhor trabalho. Ela conta que a inspiração para criar a Natali, também foi o seu público. Mas que precisava de uma personagem feminina, que lidasse com essas questões da sexualidade. "Depois que eu terminei o meu último livro 'Confissões de um garoto talentoso, purpurinado e (intimamente) discriminado', que é sobre um gay super, bem resolvido e assumido, eu me senti mal de não ter uma personagem feminina lésbica. Achei injusto com o meu público majoritário, até porque muitas me pediam: 'faz um romance lésbico'. Eu me diverti muito fazendo esse livro. Parece que a história da Natalie estava prontinha em algum lugar do universo e veio na minha cabeça e eu contei", declarou.

A escrita é leve e divertida, mas tocando os temas que envolvem a autodescoberta, o acolhimento da família e amizade, diz Thalita, ao ser questionada sobre a diferença entre os seus livros. O último, traz a temática da homofobia, mas de uma forma mais dura e cruel, com palavras duras do pai, relembrou. Já a história de Natali fala com seriedade, mas com um pouco mais de leveza, apontou. "Este é o meu mais recente [trabalho], né? Então eu acredito que ele esteja mais bem escrito, tem questões muito profundas. Fala sobre empoderamento feminino, empatia, terapia, sobre a importância da saúde mental, família, acolhimento, amizade e, claro, sobre autodescoberta. Eu não podia não ter uma personagem menina que não passasse por isso tudo", argumentou.

Escrevendo há 20 anos, Thalita destaca que seus títulos também chegam aos pais de adolescentes e jovens e, por meio deles, o diálogo se amplia em casa. "A coisa que eu mais escuto é: 'eu passei a entender mais meu filho/minha filha depois que eu li o seu livro'. Às vezes suspeito que os pais gostam mais de mim, do que os filhos [gostam]. Não só porque eu tiro os filhos da internet e faço ficarem grudados em um livro. Mas porque os pais realmente lendo os meus livros podem entender os filhos. Muitos pais e mães já disseram pra mim: 'nossa eu fazia exatamente isso que essa mãe do seu livro faz com com a minha filha e lendo eu achei horroroso e não faço igual", destacou.

"Gosto de pensar que os livros são pra família pensar. Quando você pensa que os livros são infanto-juvenil é fofo, como se fosse pejorativo, como se adolescentes fossem rasos. Não, adolescente pelo contrário, eles são profundos e intensos e eu os trato com muito respeito. Então tenho muito orgulho de saber que eu faço parte dos diálogos, que eu facilito diálogos com os meus livros, dentro de casa entre as famílias', complementou.

Sobre Belém, Thalita revelou que é amiga da cantora Fafá de Belém e que virá atrás de uma indicação. Ela gostaria de conhecer o Ver-O-Peso, e outros pontos turísticos da cidade, mas, devido ao curto tem que ficará na capital paraense - pois logo segue para o lançamento em Manaus, irá pelo menos ao bar do Rubão, na Cidade Velha. "Eu já visitei Belém há uns oito anos. Sou amiga de Fafá de Belém que já me indicou o 'Bar do Rubão', que eu estou louca pra ir. Eu amo maniçoba, gosto de jambu. Meu bisavô era paraense. Eu estou muito curiosa para conhecer, ver os leitores antigos, conhecer os novos. Eu lembro que eu me diverti muito aí. Adoraria ir ao mercado, ver o peso, mas eu não vou conseguir. Então eu acho que eu vou mesmo no 'Bar do Rubão', mas a expectativa é a melhor", finalizou.

Thalita reforçou o convite e disse estar muito ansiosa para rever os leitores paraenses e trocar algumas ideias sobre o novo livro e ver a reação do público leitor. "Esse livro como eu falei ele foi que eu digo 'vomitado' entre aspas, de uma maneira muito linda, porque ele veio, foi meio mágico, eu precisava contar essa história. No processo de revisão eu ri muito. Eu sempre acredito que quando eu eu rio daqui, vão rir dali. Quando eu choro daqui, vão chorar dali também. Então eu acho que é um livro pra fazer pra fazer pensar", concluiu.

Serviço

Evento: lançamento "Natali e sua vontade idiota de agradar todo mundo"

Data: 23/09 (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Livraria Leitura, Pátio Belém, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.