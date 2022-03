Tenor Severo Almeida apresenta show com repertório romântico neste domingo, 20

Um repertório que reflete sobre as mais diversas formas de amor será apresentado na noite deste domingo, 20, no palco Bar Municipal. O espetáculo “Românticos” marca o retorno do tenor Severo Almeida aos palcos da noite, em celebração aos seus 20 anos de carreira. A apresentação está marcada para às 19h, e terá ainda participações de Gigi Furtado, Alba Mariah, Luciana Tavares e Eduardo Nascimento.

“O show ‘Românticos’ fala muito de um repertório que faz parte da minha vida. São cantores, intérpretes e compositores que sempre foram referência para mim”, descreve Severo.

No palco, ele interpreta canções de nomes como Chico Buarque, Clara Nunes, Vander Lee, Chitãozinho e Xororó, passando também por Elba Ramalho, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Preta Gil.

“É um repertório bem variado. Ao todo são 22 canções de cantores nacionais, mas interpreto também os regionais. Vou cantar uma música recente do Nilson Chaves, que ele escreveu sobre o contexto da pandemia; e também músicas da Lia Sophia”, explica o tenor.

Severo também destaca sobre o repertório a característica de falar de amor além daquele do casal apaixonado. Em suas escolhas, o artista quer falar do amor que atravessa as mais diversas relações, desde a amizade até o amor fraterno.

“A ideia é pensar num repertório que toque e envolva as pessoas, que traga muito sentimento e amor para esse contexto que estamos vivendo. Quando pensei na ideia do ‘Românticos’, não era para falar só de amor de casal, mas poder falar de amor de uma forma mais ampla. Por isso o convite que fizemos não foi só para casais, mas para grupos de amigos e famílias que se identificassem com esse repertório”, explica Severo.

No palco, o artista recebe um time de convidados especiais - amigos de formação e da carreira. Com Alba Mariah, Severo canta “Teresinha”, de Chico Buarque; já com Luciana Tavares, interpreta “Tudo o Que se Quer”, trecho de “O Fantasma da Ópera”. Gigi Furtado também sobe ao palco para dividir os vocais de “Drão”, de Gilberto Gil; e Eduardo Nascimento canta com Severo “O Meu Amor”, de Chico Buarque.

Severo Almeida é formado em canto lírico pelo Conservatório Carlos Gomes. Especialista em arte-educação, ele trabalha em uma escola pública onde atua no processo de reabilitação de deficientes visuais nos setores de música, arte e atividades da vida diária.

Severo, que já participou de montagens de óperas como “Flauta Mágica”, de Mozart e "Pagliacci", de Ruggero Leoncavallo; trabalha atualmente num movimento de trazer de volta o canto lírico para a noite de Belém. O show da noite deste domingo é um ponto de partida para o projeto “Recanto Lírico”, que deve apresentar show de canto lírico nos próximos meses.

Agende-se:

Show Românticos, com Severo Almeida

Domingo, dia 20, às 19h;

Local: Bar Municipal (R. Municipalidade, 1643 - Umarizal)

Reservas de ingressos e mesas pelo telefone: (91) 982520554