Tempo de aprender: espaços voltam a abrir vagas para oficinas

Oficinas para adultos e crianças, apresentações musicais e oportunidade de conhecer o trabalho de produtores locais são algumas opções ofertadas ao público belenense na Casa Namata este final de semana e também no Núcleo Curro Velho e Casa da Linguagem, no mês de maio, em Belém.

A oficina “Pigmentos Naturais” é voltada para adultos e aborda a aplicação de pigmentos naturais no desenvolvimento de pinturas e outros formatos. Quem ministra é o artista Astro Amazônico, reconhecido por seu trabalho autoral. Nela, ele explica sobre a Teoria da cor, mistura de cores e produção de pigmentos a partir de materiais naturais como cascas, folhas, raspas e tinturas vegetais. A aula será a partir das 16h,as inscrições custam R$ 80 e já estão abertas, podendo ser realizadas diretamente no local.

Para os pequenos, a oficina é amanhã, 15. O artista e apresentador Kadu Santoro oferece uma divertida sessão de contação de história. O carioca, que se mudou para Belém há seis anos, desde que se apaixonou pela cidade, possui um trabalho extenso na área. Suas oficinas vão desde a apresentação de “super-heróis” amazônicos, baseados no folclore local, até histórias de escritores paraenses, que despertam a imaginação de crianças e adultos de forma lúdica.

Quem visitar a Casa Namata poderá ainda contemplar a exposição “Retorno Natural”, também de Astro Amazônico, e conferir as obras que estão disponíveis para aquisição, além de curtir os shows de Gigi Furtado, hoje, 14, e, amanhã de Ruth Costa e Diego Santos fazendo o clima do almoço. Finalizando a noite tem o somquente de Gabriel Xavier.

FCP - Já a Fundação Cultural do Pará (FCP) abriu as inscrições para o novo módulo das oficinas de artes cênicas promovidas pelo Núcleo Curro Velho e Casa da Linguagem. Serão ofertadas 10 opções de formação presencial.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente nas secretarias dos espaços. O prazo é até o dia 20 de maio. Para realização da matrícula é necessário apresentar carteira de RG, CPF e comprovante de residência.

As oficinas, que ocorrem de 23 de maio a 11 de junho, são gratuitas para alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio, mediante apresentação de comprovante de matrícula ou carteira da escola no ato da inscrição. Para universitários, alunos de escolas particulares e demais pessoas será cobrada uma taxa de R$ 20.