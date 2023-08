Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (05/08)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (05/08), às 00h15, o filme de drama “Venha Como Você É", dirigido por Richard Wong e estrelado por Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto, Ravi Patel, Gabourey Sidibe, Janeane Garofalo e Daiyse Tutor. Confira a sinopse!

Qual a sinopse do filme "Venha Como Você É"?

Lars, Wine e Maarten são três jovens com deficiência que decidem embarcar sozinhos em uma viagem, apesar da família ser contra. Para conseguirem partir com destino a Espanha, o trio disse aos pais que iria conhecer as vinícolas no país. Em busca de diversão, festas e namoradas, os três amigos chegam a um bordel em Montreal, que atende PCD's e dão início às aventuras que sempre sonharam.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)