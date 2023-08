Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (01)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (01/08), às 15h25, o filme "Miss Simpatia", dirigido por Donald Petrie e interpretado por Sandra Bullock, Heather Burns, Michael Caine, Melissa De Sousa, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Miss Simpatia"?

No filme “Miss Simpatia", a agende do FBI Gracie Hart é convocada para se infiltrar em um concurso de Miss nos Estados Unidos após a departaemento descobrir que terroristas planejam um atentado no evento. Para exercer um bom trabalho, a desajeitada e agressiva agente conta com a ajuda do consultor Victor Malling, que está empenhado em transformar a agente em uma glamourosa candidata do concurso.

Veja o trailer de “Miss Simpatia”

Informações do filme

Título original: Miss Congeniality

Duração: 1h49min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia policial

Lançamento: 22 de dezembro de 2000

