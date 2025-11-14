Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (14/11)?
O filme ‘Estrelas Além do Tempo’ vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (14/11), às 15h25, o filme "Estrelas Além do Tempo", dirigido por Theodore Melfi e estrelado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Estrelas Além do Tempo"?
Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros. Tal situação é refletida também na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é obrigado a trabalhar à parte. É lá que estão Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, precisam lidar com o preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia da NASA.
Veja o trailer do filme "Estrelas Além do Tempo"
Informações do filme "Estrelas Além do Tempo"
Título original: Hidden Figures
Classificação: 10 anos
Duração: 2h07min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: drama, biografia
Lançamento: 2017
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
