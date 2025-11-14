Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (14/11)?

O filme ‘Estrelas Além do Tempo’ vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Longa conta história de três mulheres negras que romperam barreiras trabalhando na Nasa (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (14/11), às 15h25, o filme "Estrelas Além do Tempo", dirigido por Theodore Melfi e estrelado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Estrelas Além do Tempo"?

Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros. Tal situação é refletida também na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é obrigado a trabalhar à parte. É lá que estão Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, precisam lidar com o preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia da NASA.

Veja o trailer do filme "Estrelas Além do Tempo"

Informações do filme "Estrelas Além do Tempo"

Título original: Hidden Figures
Classificação: 10 anos
Duração: 2h07min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: drama, biografia
Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

TELEVISÃO

TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

O primeiro episódio destaca a importância dos manguezais para o equilíbrio climático e o trabalho de comunidades na recuperação dessas áreas

17.10.25 19h57

CULTURA

Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’

Cantor de Benevides está entre os quatro finalistas do reality musical, que encerra a temporada na próxima segunda-feira (6)

03.10.25 23h18

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

MEMÓRIAS

Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

Jornalista passou 10 dias transmitindo seu programa diário da COP30.

15.11.25 15h20

TRETA

Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Modelo se revolta ao descobrir gravação íntima de sua ex-colega com Cassiano França e dispara críticas nas redes sociais.

26.02.25 17h04

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

novo rumo

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

15.11.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda