Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (05/11)?
O filme "Flores de Aço " vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (05/11), às 15h25, o filme "Flores de Aço”, dirigido por Kenny Leon e interpretado por Queen Latifah, Adepero Oduye e Phylicia Rashad. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Flores de Aço"?
Flores de Aço apresenta a vida e a amizade de seis mulheres da Louisiana: M'Lynn (Queen Latifah), Clairee (Phylicia Rashad), Annelle (Adepero Oduye), Shelby (Condola Rashad), Truvy (Jill Scott) e Ouiser (Alfre Woodard). Elas se reúnem no salão de beleza Trinity's Beauty Spot para conversar sobre típicas questões do cotidiano, seus filhos e maridos.
Veja o trailer do filme "Flores de Aço"
Informações do filme "Flores de Aço”
Título original: Steel Magnolias
Classificação: 12 anos
Duração: 1h25min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: drama, romance
Lançamento: 2012
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
