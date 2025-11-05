Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (05/11)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (05/11), às 15h25, o filme "Flores de Aço”, dirigido por Kenny Leon e interpretado por Queen Latifah, Adepero Oduye e Phylicia Rashad. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Flores de Aço"?

Flores de Aço apresenta a vida e a amizade de seis mulheres da Louisiana: M'Lynn (Queen Latifah), Clairee (Phylicia Rashad), Annelle (Adepero Oduye), Shelby (Condola Rashad), Truvy (Jill Scott) e Ouiser (Alfre Woodard). Elas se reúnem no salão de beleza Trinity's Beauty Spot para conversar sobre típicas questões do cotidiano, seus filhos e maridos.

Veja o trailer do filme "Flores de Aço"

Informações do filme "Flores de Aço”

Título original: Steel Magnolias

Classificação: 12 anos

Duração: 1h25min

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: drama, romance

Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)