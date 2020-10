Tatuador modifica o rosto para se parecer com personagem da Marvel

Um tatuador venezuelano resolveu modificar sua aparência para ficar parecido com o Red Skull, ou Caveira Vermelha, um dos maiores inimigos do Capitão América no Universo Marvel.

Henry Rodriguez, de 34 anos, passou por 15 cirurgias e radicalizou toda a sua aparência. O tatuador disse que em 2011 consultou um médico para saber quais modificações corporais ele precisaria fazer para se parecer com o Red Skull.

"A primeira grande ideia foi uma caveira e quando meu médico me mostrou os rascunhos, eu apenas vi o Red Skull. Foi um projeto de vida que estávamos considerando e planejando há muitos anos", explicou Rodriguez.

Ele já passou por 15 cirurgias pelo rosto, sendo que a primeira foi para escurecer os olhos. Na sequência, vieram a amputação do nariz e lóbulos das orelhas, além de implantes de silicone na testa, bochechas e sobrancelhas. Todos esses procedimentos lhe custaram 27,2 mil libras, cerca de R$ 200 mil reais.

Rodriguez entrou no Guinness Book como o homem com a modificação mais extrema do mundo. Mas o prêmio maior pra ele é outro.

"Meu filho de sete anos sempre me diz que sou seu superpai", afirmou o 'Red Skull', que quer levar seu primogênito da Venezuela para a Espanha.

Henry também trabalha em festivais, convenções e feiras de transformações de arte corporal. Ele já visitou mais de 40 países com sua arte.