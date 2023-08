Tati Maranhão homenageia Andréa Veiga pelos 54 anos

Andréa Veiga, a primeira Paquita da Xuxa, faz aniversário nesta quarta-feira, 9, e recebeu várias homenagens dos amigos pelas redes sociais. Não foi diferente com Tati Maranhão, ex-companheira de profissão, que decidiu publicar uma foto diferente do que se imaginava: com as duas, lindas, de cara limpa, sem filtro ou retoques.

"Aquela que não te deixa cair, que te faz sorrir, que vibra junto e tá de mãos dadas contigo no fundo do poço. Melhor companheira de 'chá da tarde' ou numa pista de dança. Ela é sol em dias de chuva, colo na tempestade e diversão garantida pra vida toda. Gata, garota, eu te amo muito, te desejo o mundo e to aqui pra qualquer parada", escreveu ela.

Andréa Veiga e Tati Maranhão se conheceram nos bastidores do "Xou da Xuxa". Veiga já era uma veterana quando a colega entrou no programa, nos anos 1990.

