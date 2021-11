Tarot do dia (11/11) abre o portal da esperança na prosperidade

O tarot do dia desta quinta-feira (11), é iluminado pela carta A Estrela. O arcano indica esperança e otimismo em um futuro próspero depois das dificuldades. A carta simboliza a liberação de dores e aceitação da paz e oportunidades num momento de renovação da vida. A Estrela reforça a energia do chamado portal 11/11, de conexão espiritual com amor e esperança. Às 11h11 da manhã faça um agradecimento pela sua vida e um pedido.

Carreira: o arcano mostra inspiração e otimismo para colocar em práticas os planos para progredir na carreira, bem como sinaliza o término de conflitos. Para quem busca um emprego, há possibilidade de ter os esforços recompensados com boas oportunidades.

Carta Estrela (Alynne Cid/O Liberal)

Amor: a carta sugere um período de paz, harmonia e companheirismo entre os casais e familiares. Para os solteiros, há a liberação de mágoas passadas e abertura para um novo amor.

Saúde: o arcano mostra a possibilidade de recuperação e melhoria na qualidade de vida. Espiritualmente, a energia é de amadurecimento, crescimento e forte intuição. Pergunte-se: como renovar as esperanças e aproveitar as oportunidades?

A carta A Estrela reforça a energia do signo de Aquário. O foco no chakra Cardíaco (sistema circulatório, amor, perdão) e Coronário (cérebro, hipófise, espiritualidade, inspiração), e o uso da cor verde e violeta, assim como a canela e a erva-cidreira, reforçam a energia para o dia.

