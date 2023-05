Sonido reúne artistas locais e nacionais em mais uma edição no Mercado de Carne

O Festival Sonido já está com data marcada para a sua 6ª edição, que será de 2 a 4 de junho com uma programação gratuita no Mercado de Carnes Francisco Bolonha. A programação deste ano conta com 19 atrações, entre paraenses e nacionais.

A novidade desta edição é a aposta experimental LabSonido, que traz pela primeira vez ao palco três artistas amazônicos que se conheceram na residência LabSonora, realizada em setembro de 2020, em uma parceria entre a Se Rasgum Produções e LabVerde, de Manaus.

Na residência, os artistas conviveram por uma semana em um barco, transitando entre bases de pesquisa, reservas ambientais e comunidades indígenas na Floresta Amazônica.

O resultado poderá ser conferido no palco do Mercado de Carnes no sábado (3). O guitarrista paraense Reiner se junta ao produtor e DJ amazonense Marlon Wirawasu e ao artista experimental Elton Panamby em um show que reúne beats eletrônicos e timbres inspirados nas experiências da floresta.

Mas o festival abre com o guitarrista paraense Manoel Cordeiro, que por meio do projeto Levadas de Festa divide o palco com o produtor e instrumentista Kassin e o produtor e baterista pernambucano Pupilo. Projeto inédito em Belém, que só teve dois shows realizados em São Paulo.

E por falar em ineditismo, o pianista de jazz carioca Jonathan Ferr se apresenta pela primeira vez em Belém na segunda noite do Festival. Na programação, ainda o retorno do trio gaúcho Pata de Elefante; o afrobeat que reúne músicos brasileiros e africanos no Höröyá; o post-rock experimental dos baianos da BAGUM; e o duo Ultimato, de Roraima, que sobe ao palco ao lado do baixista paraense MG Calibre.

As atrações locais chegam representadas por novidades experimentais como a “Banda Bora?”, com a participação da bandolinista Jade Guilhon; e a estreia feminina do grupo instrumental As Sinceras. Somando ainda mais na presença de grupos inteiramente femininos no palco do Sonido, o retorno do Charme do Choro. O veterano Nego Nelson convida ao palco a percussionista Katarina Chaves; e a big band Ver-o-Brass apresenta versões instrumentais de sopro para clássicos da música paraense.

Sonido Parties

As noites de sexta e sábado do Festival Sonido são seguidas de After Parties, sempre privilegiando a discotecagem em vinil, conceituando as noites de música instrumental e experimental com o formato analógico. Cada noite terá um tema específico, sendo a primeira focada na variedade dos ritmos brasileiros e a segunda uma homenagem ao dj de reggae Rodrigo Jahmant, agente cultural importante para a cena local que faleceu no início do mês.

Com o patrocínio do Banpará e realização do Ministério da Cultura, o Sonido é uma criação da Se Rasgum Produções, que há mais de 20 anos abre espaço para a música autoral em Belém, focando na construção de um público aberto a novidades, além de criar oportunidades e promover a troca entre artistas nacionais e locais, movimentando a economia regional através da música e cultura.

SERVIÇO:

6º FESTIVAL SONIDO

02, 03 e 04 de Junho - entrada gratuita

Mercado de Carnes Francisco Bolonha, Complexo do Ver o Peso - Belém