Sonho Encantado de Cordel: musical retorna a Belém em outubro

O espetáculo “Sonho Encantado de Cordel, O Musical” chega a Belém nos dias 17 e 18 de outubro, com apresentações no Theatro da Paz. A montagem, que já conquistou mais de 80 mil espectadores em sua turnê nacional, terá sessões no sábado (17), às 20h, e no domingo (18), às 16h e às 19h.

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A capital paraense faz parte de uma circulação por nove cidades brasileiras, incluindo Manaus, Boa Vista, Macapá, Rio Branco, São Luís, Maceió e Vitória. A produção é apresentada pelo Ministério da Cultura (MinC) e CAIXA Vida e Previdência, com apoio da CAIXA Seguridade.

Trama e inspiração da obra

O musical reúne 14 artistas, entre atores, cantores e multi-instrumentistas. A narrativa combina a riqueza da literatura de cordel e a música brasileira com os clássicos contos de Hans Christian Andersen, como “A Pequena Sereia” e “O Soldadinho de Chumbo”.

No palco, histórias conhecidas como “A Pequena Sereia”, “A Rainha da Neve”, “O Soldadinho de Chumbo” e “O Rouxinol e o Imperador” são revisitadas sob a perspectiva da cultura popular brasileira. A inspiração para a montagem veio do enredo “Uma Delirante Confusão Fabulística”, criado por Rosa Magalhães para o carnaval de 2005 da Imperatriz Leopoldinense, em tributo ao escritor dinamarquês.

A protagonista é Rosa Cordelista, uma jovem que almeja ser uma grande autora de cordel, mas enfrenta a desaprovação materna. Ela é transportada para um reino encantado, onde encontra Andersen e vive aventuras ao lado de personagens de contos de fadas, descobrindo o poder da imaginação, da criatividade e a capacidade de sonhar para transformar a própria vida.

Equipe de criação e trilha sonora

Com texto e direção de Thereza Falcão, o espetáculo apresenta dez canções inéditas. As composições são assinadas por nomes como Paulinho Moska, Chico César e Zeca Baleiro. A direção musical é de Marcelo Alonso Neves, com coreografias de Renato Vieira e projeções visuais de Batman Zavareze.

Homenagem a Rosa Magalhães

Os mais de dez cenários e 50 figurinos são um destaque da produção, idealizados por Rosa Magalhães e executados por Mauro Leite. O musical adquire um significado ainda maior, tornando-se uma homenagem póstuma à artista, que faleceu em julho de 2024, aos 77 anos.

“Sonho Encantado de Cordel” representa o último trabalho da renomada carnavalesca, cenógrafa, figurinista e artista plástica. Ela acompanhou o projeto desde o início, deixando os desenhos dos figurinos e os conceitos visuais prontos.

Prêmios e legado

Com mais de cinco décadas de carreira, Rosa Magalhães foi uma das grandes referências do carnaval brasileiro. Entre seus trabalhos notáveis, estão a abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que lhe rendeu um Emmy em 2008, e o encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O musical também recebeu reconhecimento. Em 2026, foi indicado em quatro categorias ao Prêmio APTR, uma das principais premiações do teatro nacional, e conquistou o prêmio de Melhor Figurino.

Serviço

Espetáculo: “Sonho Encantado de Cordel, O Musical”

“Sonho Encantado de Cordel, O Musical” Data e hora: 17 de outubro (sábado), às 20h; 18 de outubro (domingo), às 16h e às 19h

17 de outubro (sábado), às 20h; 18 de outubro (domingo), às 16h e às 19h Local: Theatro da Paz