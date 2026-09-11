Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sonho Encantado de Cordel: musical retorna a Belém em outubro

Musical presta homenagem a Rosa Magalhães, responsável pela concepção visual da montagem

O Liberal
fonte

Com texto e direção de Thereza Falcão, o espetáculo apresenta dez canções inéditas. As composições são assinadas por nomes como Paulinho Moska, Chico César e Zeca Baleiro (@CLICKDOVINI)

O espetáculo “Sonho Encantado de Cordel, O Musical” chega a Belém nos dias 17 e 18 de outubro, com apresentações no Theatro da Paz. A montagem, que já conquistou mais de 80 mil espectadores em sua turnê nacional, terá sessões no sábado (17), às 20h, e no domingo (18), às 16h e às 19h.

Sonho Encantado de Cordel

A capital paraense faz parte de uma circulação por nove cidades brasileiras, incluindo Manaus, Boa Vista, Macapá, Rio Branco, São Luís, Maceió e Vitória. A produção é apresentada pelo Ministério da Cultura (MinC) e CAIXA Vida e Previdência, com apoio da CAIXA Seguridade.

Trama e inspiração da obra

O musical reúne 14 artistas, entre atores, cantores e multi-instrumentistas. A narrativa combina a riqueza da literatura de cordel e a música brasileira com os clássicos contos de Hans Christian Andersen, como “A Pequena Sereia” e “O Soldadinho de Chumbo”.

No palco, histórias conhecidas como “A Pequena Sereia”, “A Rainha da Neve”, “O Soldadinho de Chumbo” e “O Rouxinol e o Imperador” são revisitadas sob a perspectiva da cultura popular brasileira. A inspiração para a montagem veio do enredo “Uma Delirante Confusão Fabulística”, criado por Rosa Magalhães para o carnaval de 2005 da Imperatriz Leopoldinense, em tributo ao escritor dinamarquês.

A protagonista é Rosa Cordelista, uma jovem que almeja ser uma grande autora de cordel, mas enfrenta a desaprovação materna. Ela é transportada para um reino encantado, onde encontra Andersen e vive aventuras ao lado de personagens de contos de fadas, descobrindo o poder da imaginação, da criatividade e a capacidade de sonhar para transformar a própria vida.

Equipe de criação e trilha sonora

Com texto e direção de Thereza Falcão, o espetáculo apresenta dez canções inéditas. As composições são assinadas por nomes como Paulinho Moska, Chico César e Zeca Baleiro. A direção musical é de Marcelo Alonso Neves, com coreografias de Renato Vieira e projeções visuais de Batman Zavareze.

Homenagem a Rosa Magalhães

Os mais de dez cenários e 50 figurinos são um destaque da produção, idealizados por Rosa Magalhães e executados por Mauro Leite. O musical adquire um significado ainda maior, tornando-se uma homenagem póstuma à artista, que faleceu em julho de 2024, aos 77 anos.

“Sonho Encantado de Cordel” representa o último trabalho da renomada carnavalesca, cenógrafa, figurinista e artista plástica. Ela acompanhou o projeto desde o início, deixando os desenhos dos figurinos e os conceitos visuais prontos.

Prêmios e legado

Com mais de cinco décadas de carreira, Rosa Magalhães foi uma das grandes referências do carnaval brasileiro. Entre seus trabalhos notáveis, estão a abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que lhe rendeu um Emmy em 2008, e o encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O musical também recebeu reconhecimento. Em 2026, foi indicado em quatro categorias ao Prêmio APTR, uma das principais premiações do teatro nacional, e conquistou o prêmio de Melhor Figurino.

Serviço

  • Espetáculo: “Sonho Encantado de Cordel, O Musical”
  • Data e hora: 17 de outubro (sábado), às 20h; 18 de outubro (domingo), às 16h e às 19h
  • Local: Theatro da Paz
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Com 30 anos de carreira, Joelma estreia no Rock in Rio com participação de Viviane Batidão

Cantora paraense se apresenta no Palco Sunset neste domingo (13), último dia do festival

12.09.26 8h00

IXI!

VÍDEO: MC Livinho se irrita após fãs de Belém cobrarem diretamente reembolso de show

O artista se pronunciou nos Stories do Instagram na manhã desta sexta-feira (11)

11.09.26 18h33

ARTE

Belém recebe pela terceira vez mostra itinerante da Bienal de São Paulo no MA

Exposição abre em 25 de setembro e reúne trabalhos de dez artistas no Palácio Antônio Lemos

11.09.26 18h32

EVENTO GRATUITO

Carimbó ocupa a Feira do Açaí para celebrar 12 anos de patrimônio; confira as atrações

Programação gratuita neste domingo (13) reúne mestres, grupos e artistas, com roda a partir das 18h30 e ato pela retomada da salvaguarda

11.09.26 18h05

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Juliano Cazarré rebate crítica de Edu Moscovis sobre violência: ‘Eu não falei isso’

Durante entrevista, Moscovis discordou do posicionamento de Cazarré em relação à segurança de homens e mulheres no Brasil

12.09.26 10h35

ESPETÁCULO

Com 30 anos de carreira, Joelma estreia no Rock in Rio com participação de Viviane Batidão

Cantora paraense se apresenta no Palco Sunset neste domingo (13), último dia do festival

12.09.26 8h00

denúncia

Rodrigo Bocardi é acusado de extorsão; SBT diz 'avaliar medidas'

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo publicado por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, no início de setembro

10.09.26 20h22

revelação

Roberta Miranda revela como descobriu que não era filha biológica da mulher que a criou

Artista relembrou a conversa com a mãe adotiva e a versão do irmão sobre a sua origem. Ela explicou que foi 'roubada' da maternidade

10.09.26 15h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda