Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Faustão retorna à Globo após cinco anos; veja quando

Apresentador participa do Conversa com Bial e fala sobre saúde, transplantes e doação de órgãos

O Liberal com informações da AE
fonte

Faustão passou por procedimento planejado no Hospital Albert Einstein (Reprodução)

Fausto Silva está de volta à programação da Globo. O apresentador será entrevistado por Pedro Bial no Conversa com Bial, em programa previsto para ir ao ar no dia 15 de setembro. Esta será a primeira participação de Faustão em uma atração da emissora desde sua saída, em 2021.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, a conversa deve abordar principalmente os desafios enfrentados pelo apresentador nos últimos anos. Faustão passou por quatro transplantes de órgãos em um período de dois anos, incluindo procedimentos para receber um novo coração, dois rins e um fígado.

VEJA MAIS

image Faustão homenageia o filho, João Silva, na TV: 'Faz o estilo dele'
Desde 2023, quando se afastou da TV para cuidar de problemas de saúde, passando por transplantes de rim, fígado e coração, o comunicador de 76 anos faz poucas aparições

image Mulher de Faustão se emociona ao relembrar transplantes: 'não teria visto a Lara casando'
Em seguida, Luciana ressaltou a importância da generosidade de pessoas que se declaram como doadoras de órgãos

Durante a entrevista, ele estará acompanhado pelo cirurgião Fábio Gaiotto, integrante da equipe responsável pelo transplante cardíaco, e pelo cardiologista Fernando Bacal. A importância da doação de órgãos também estará entre os assuntos discutidos.

Por que Faustão deixou a Globo?

Faustão encerrou sua passagem pela Globo em 2021, depois de mais de 30 anos no comando do Domingão do Faustão. A saída aconteceu durante o processo de transferência do apresentador para a Band, e o programa deixou a grade antes do planejado, sem uma despedida tradicional diante dos telespectadores.

Em 2022, Faustão estreou na Band com o programa Faustão na Band. A atração tinha exibição diária, de segunda a sexta-feira, mas permaneceu pouco mais de um ano no ar. O programa foi encerrado em 2023 após não alcançar os resultados de audiência esperados.

Faustão recusou homenagem de Luciano Huck

Em 2024, Luciano Huck convidou Faustão para participar de uma homenagem no Domingão. O apresentador, porém, agradeceu o convite e explicou que ainda não estava pronto para retornar ao palco do programa que comandou durante décadas.

A ideia era que o reencontro acontecesse posteriormente, mas a participação não ocorreu em 2025. Agora, Faustão retorna à emissora para conversar com Pedro Bial.

Faustão já participou de programa da Globo após saída

A entrevista no Conversa com Bial não será a primeira aparição de Faustão na Globo desde sua saída. Em 2024, o apresentador participou de uma entrevista ao Fantástico.

Na ocasião, falou sobre a carreira na televisão e também homenageou Silvio Santos, que morreu naquele ano. Ao recordar a trajetória do apresentador, Faustão o chamou de “o verdadeiro e único rei da TV”.

Desde que deixou os programas diários, Faustão passou a fazer aparições mais pontuais na televisão, incluindo participações em homenagens e atrações relacionadas ao filho, João Silva.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

Faustão

Conversa com Bial
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

obra

Espetáculo paraense 'De Mala e Cuia' é atração do Festival Palco Giratório

A montagem, encenada por Alana Lima, aborda o amadurecimento e a identidade cultural do Pará

09.09.26 8h00

Belém

Velório de Zélia Amador de Deus será no Teatro Waldemar Henrique em Belém

Professora Emérita da UFPA, faleceu no final da tarde desta terça-feira (8), aos 74 anos, vítima de câncer

08.09.26 18h39

IMERSÃO

Netflix traz cenários de K-dramas em evento gratuito em Belém; veja onde será

Espaço comemorativo dos dez anos de produções sul-coreanas conta com cenários interativos na capital

08.09.26 17h51

ESTREIA

Nova série true crime 'Morte e Mistério na Amazônia' estreia na HBO e HBO Max

Com três episódios e depoimento exclusivo do guia Tatunca Nara, atração documental revisita investigações internacionais e traz relatos inéditos gravados no Brasil, EUA e Caribe

08.09.26 16h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

retorno

Chris Rock retorna à direção após 12 anos e fala sobre possível volta ao Oscar após agressão

O novo filme é o quarto longa dirigido por Rock, que começou na função com Head of State (2003)

08.09.26 18h36

obra

Espetáculo paraense 'De Mala e Cuia' é atração do Festival Palco Giratório

A montagem, encenada por Alana Lima, aborda o amadurecimento e a identidade cultural do Pará

09.09.26 8h00

IMERSÃO

Netflix traz cenários de K-dramas em evento gratuito em Belém; veja onde será

Espaço comemorativo dos dez anos de produções sul-coreanas conta com cenários interativos na capital

08.09.26 17h51

dorameiros

Pará está entre os estados brasileiros que mais assistem K-dramas

Estado aparece ao lado de Alagoas e Maranhão no ranking divulgado pela Netflix

08.09.26 22h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda