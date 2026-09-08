Faustão retorna à Globo após cinco anos; veja quando

Fausto Silva está de volta à programação da Globo. O apresentador será entrevistado por Pedro Bial no Conversa com Bial, em programa previsto para ir ao ar no dia 15 de setembro. Esta será a primeira participação de Faustão em uma atração da emissora desde sua saída, em 2021.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, a conversa deve abordar principalmente os desafios enfrentados pelo apresentador nos últimos anos. Faustão passou por quatro transplantes de órgãos em um período de dois anos, incluindo procedimentos para receber um novo coração, dois rins e um fígado.

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Durante a entrevista, ele estará acompanhado pelo cirurgião Fábio Gaiotto, integrante da equipe responsável pelo transplante cardíaco, e pelo cardiologista Fernando Bacal. A importância da doação de órgãos também estará entre os assuntos discutidos.

Por que Faustão deixou a Globo?

Faustão encerrou sua passagem pela Globo em 2021, depois de mais de 30 anos no comando do Domingão do Faustão. A saída aconteceu durante o processo de transferência do apresentador para a Band, e o programa deixou a grade antes do planejado, sem uma despedida tradicional diante dos telespectadores.

Em 2022, Faustão estreou na Band com o programa Faustão na Band. A atração tinha exibição diária, de segunda a sexta-feira, mas permaneceu pouco mais de um ano no ar. O programa foi encerrado em 2023 após não alcançar os resultados de audiência esperados.

Faustão recusou homenagem de Luciano Huck

Em 2024, Luciano Huck convidou Faustão para participar de uma homenagem no Domingão. O apresentador, porém, agradeceu o convite e explicou que ainda não estava pronto para retornar ao palco do programa que comandou durante décadas.

A ideia era que o reencontro acontecesse posteriormente, mas a participação não ocorreu em 2025. Agora, Faustão retorna à emissora para conversar com Pedro Bial.

Faustão já participou de programa da Globo após saída

A entrevista no Conversa com Bial não será a primeira aparição de Faustão na Globo desde sua saída. Em 2024, o apresentador participou de uma entrevista ao Fantástico.

Na ocasião, falou sobre a carreira na televisão e também homenageou Silvio Santos, que morreu naquele ano. Ao recordar a trajetória do apresentador, Faustão o chamou de “o verdadeiro e único rei da TV”.

Desde que deixou os programas diários, Faustão passou a fazer aparições mais pontuais na televisão, incluindo participações em homenagens e atrações relacionadas ao filho, João Silva.