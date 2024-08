'SirDavis': Beyoncé lança marca de whisky em homenagem ao bisavô

A vencedora de 32 Grammys, Beyoncé, adicionou mais um item de luxo à sua crescente lista de empreendimentos. Desta vez, a cantora entra no mercado de destilados com o lançamento de “SirDavis”, um whisky americano criado em parceria com a Moët Hennessy, da empresa LVMH, especializada em artigos de luxo.

O produto, que já está disponível para pré-venda, foi cuidadosamente desenvolvido pelo renomado mestre destilador Dr. Bill Lumsden, conhecido por seu trabalho com os whiskies escoceses Glenmorangie e Ardbeg. O whisky, batizado em homenagem ao bisavô de Beyoncé, Davis Hogue, é inspirado no estilo japonês e conta com uma mistura exclusiva de 51% de centeio e 49% de malte.

Feito no Texas, SirDavis é whiskey americano da cantora Beyoncé junto da Moët Hennessy. (Divulgação/Instagram/@beyonce)

Segundo relatos da família, o bisavô da cantora era um produtor ilegal de bebidas durante a Lei Seca nos Estados Unidos, e foi durante uma visita à sua destilaria que o pai de Beyoncé ouviu pela primeira vez um homem negro ser chamado de “Sir” (senhor). Esse legado familiar é celebrado na identidade visual do whisky, que inclui o símbolo do cavalo, presente também nos álbuns Renaissance e Cowboy Carter da artista.

VEJA MAIS

De acordo com a divulgação do produto, a maturação secundária do SirDavis ocorre em barris de jerez, o que resulta em um perfil sedoso com camadas de frutas vermelhas escuras e especiarias como cravo e canela. O whisky é finalizado, misturado e engarrafado no Texas, estado natal de Beyoncé, mais precisamente em Houston. Esse detalhe faz do SirDavis a primeira marca de destilados da Moët Hennessy desenvolvida inteiramente nos Estados Unidos.

O SirDavis pode ser pré-encomendado por US$ 89 (cerca de R$ 485) no site oficial da marca, com a data de lançamento oficial marcada para 4 de setembro. Inicialmente, o produto estará disponível em varejistas selecionados nos Estados Unidos, Londres, Paris e Tóquio, além de lojas duty free nos aeroportos internacionais de Nova York, Los Angeles e São Francisco.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)