Silvânia Aquino anuncia saída do Calcinha Preta após 23 anos no grupo

A cantora Silvânia Aquino, de 52 anos, anunciou nesta segunda-feira (10/11) sua saída da banda Calcinha Preta, um dos grupos de forró mais populares do país. O comunicado foi divulgado em seu perfil no Instagram, encerrando oficialmente um ciclo de 23 anos como vocalista da formação.

A notícia pegou fãs e artistas de surpresa e ocorre após dias de especulações sobre possíveis desentendimentos internos entre as cantoras do grupo. Em nota, Silvânia destacou a importância da trajetória vivida ao lado dos colegas de banda e agradeceu o apoio do público.

“Ao longo desses longos anos construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e aprendi que a vida nos ensina de várias formas. Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público”, escreveu.

No comunicado, a artista ressaltou que o desligamento ocorreu de forma amigável. “Hoje venho comunicar a vocês que, em comum acordo, estou me desligando oficialmente da Banda Calcinha Preta”, afirmou.

“Sou imensamente grata por todo amor, apoio e por cada palavra de carinho que recebo. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão.”

A cantora encerrou a mensagem com a frase: “A história não para por aqui!”, indicando que deve seguir em carreira solo.

A banda Calcinha Preta, formada em Aracaju (SE) no fim dos anos 1990, segue com os vocalistas Daniel Diau, Bell Oliver e O’hara Ravick, que entrou em 2023 para substituir Paulinha Abelha, falecida em 2022.

Mesmo com a saída de Silvânia, o grupo mantém a agenda de shows e a gravação do DVD de 30 anos de carreira, marcada para o dia 6 de dezembro, em Belém.