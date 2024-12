Show poético e musical 'Samba e Poesia' será na sexta-feira (13) na Condor; saiba como assistir

A programação desta sexta-feira (13) será com o show "Samba e Poesia" na Casa do Gilson, no bairro da Condor. Conhecido como um dos ritmos brasileiros mais famosos, o samba, em parceria com a poesia, promete animar a noite do público que comparecer ao local do evento a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser comprados via pix cordapatriagusmao@gmail.com.

A poesia presente na programação ficará por conta do poeta e compositor Renato Gusmão, que promete uma noite inesquecível. “A gente trabalhou para mostrar um trabalho bonito e interessante, que a gente goste e tenha o prazer de fazer para ter a certeza de que o público vai gostar. Isso é um sentimento em comum entre mim, o Messias e os outros músicos que irão participar.”, contou o poeta. Apaixonado pela escrita desde a infância, Renato aprimorou o seu trabalho como poeta e compositor durante a sua adolescência. Em 1993, ao criar o projeto “Cor da Pátria”, o poeta começou a realizar os seus trabalhos de maneira profissional. Após alguns anos, o projeto foi renomeado como “Núcleo de Arte Cor da Pátria” e, em março de 2025, completará 32 anos de existência.

Através de uma amizade cultivada durante 20 anos, Renato Gusmão e o músico Messias Lyra organizaram um show para arrecadar fundos e custear a viagem do poeta para realizar o lançamento de um livro durante a 27ª Bienal Internacional de São Paulo. Com o sucesso do show realizado, o desejo de fazer um novo evento permaneceu dentro do escritor. Sendo assim, os amigos se reuniram e convidaram outros artistas para participar do “Samba e Poesia”.

“Eu e o Messias Lyra nos conhecemos em 2004 durante um evento literário, em São José dos Campos. Era um concurso literário da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, nós nos classificamos e ganhamos. Já nos conhecemos ganhando um prêmio.”, comentou Renato.

VEJA MAIS

O compositor paraense destacou a importância de realizar uma programação cultural independente movida apenas ao desejo de levar a população um trabalho de qualidade feito com muita dedicação. “É muito prazeroso e relevante fazer uma programação cultural como essa. Mas também é muito complicado fazer essa programação devido a carência de apoiadores culturais. As instituições governamentais só recebem projetos através dos editais, mas a gente não pode ficar parado enquanto não tem nenhum edital em vigor. Então, essa sede de realizar e mostrar um bom trabalho, é de uma importância muito grande para a população.”.

A programação busca levar ao público um evento poético e musical que tem como meta a busca e o alcance do amor dentro e fora da sua essência. Com a voz explosiva e contagiante de Messias Lyra, o samba é parte crucial da programação e, para Renato, “essencial no cotidiano de todos os seres, em todos os campos e em todas as formas de existência". Além de Renato Gusmão e Messias Lyra, o cantor de samba André Avelino e o violonista Gilson Rodrigues participarão do “Samba e Poesia”. “O público pode esperar um grande espetáculo com uma equipe musical muito preparada. Será um show poético musical muito bonito e a gente espera que as pessoas possam sair de lá muito satisfeitas e prontas para um natal e um ano novo cheio de arte cultura produzida pelo nosso trabalho”, finalizou o poeta Renato Gusmão.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)