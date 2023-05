Renato Gusmão declama “O amor é poesia” em tom percussivo

O espetáculo poético "O amor é poesia" faz a combinação da magia da palavra de Renato Gusmão com o som percussivo de Nazaco Gomes. O espetáculo será nesta sexta-feira (12), às 19h, no Centro de Cultura do Sesc Ver-o-Peso. O valor do ingresso tem um valor simbólico e comerciários não pagam.

Após um ano afastado dos palcos, o poeta e escritor Renato Gusmão marca uma nova fase na carreira, pois ele passou por um problema de saúde e ao longo de um ano vem passando por tratamentos e mudanças de hábitos que lhes trouxeram um novo olhar para o mundo.

Renato Gusmão explica que o espetáculo foi preparado em 2022. É um trabalho totalmente autoral e que marca a celebração dos 30 anos do selo "Cor da Pátria", que desde 1993 vem colecionando os trabalhos do escritor e poeta. "Esse espetáculo vem para celebrar o selo, mas também para comemorar essa minha retomada aos palcos, já que fiquei um ano afastado em tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC) que tive", explica o escritor.

O trabalho de triagem dos escritos que compõem o espetáculo foi feito pelo próprio escritor, que inclusive, destaca que se trata da parte mais dificil de todo o processo. Ele escolheu 16 obras, entre antigas e atuais, para compor o espetáculo. "Se trata de um espetáculo que marca diferentes fases da minha trajetória e durante a escolha é muito dificil, pois eu sempre acho que deixei algo de fora", pontua.

VEJA MAIS

A temática principal do espetáculo é o amor em suas diferentes linguagens. Amor pela natureza, amor pelas pessoas e entre outras formas de demonstração do amor. Mas Renato faz questão de pontuar que não se trata de poemas corriqueiros e nem românticos.

A escolha do som percussivo para embalar suas declamações é resultado de uma afinidade antiga com os integrantes do Trio Manari, grupo o qual Nazaco Gomes faz parte. "O meu trabalho envolve diferentes linguagens artisticas, já fiz espetáculo teatral, e dentro da música minhas declamações já foram acompanhadas por diferentes harmonias. Dessa vez vai ser embalada por esse tom percussivo do Nazaco Gomes", explica.

Para o escritor, é uma grande satisfação poder retomar com as apresentações, pois passa um filme em sua cabaça por todo o processo de recuperação que vem passando. Em março do ano passado, no dia do lançamento do seu livro, "Itinerário", passou mal e foi parar no hospital com o diagnóstico de AVC.

"Foi um processo longo de tratamento, precisei modificar todo o meu estilo de vida. E nesse perído passei por várias transformações e agradeço muito por estar vivo. Minha visão de mundo mudou e, consequentemente, meus escritos também", destaca.

Sobre o poeta

José Renato Oliveira Gusmão é nome completo do poeta e compositor Renato Gusmão, nascido em Belém. O poeta inicia a carreira mostrando sua obra ao público de Belém do Pará, em festivais de música popular. Por ser um dos letristas com grande intensidade de produção sempre recorre aos intérpretes e instrumentistas para essas mostras.

Na área literária, o Gusmão poeta, mostra-se um declamador, atuando em saraus, rodas de poesias, congressos, eventos poéticos em várias cidades do país. Nos dias 20 e 21 de março de 1993, fundou o Cor da Pátria, o projeto que referenda o início das mostras de suas produções poéticas musicais.

Serviço: "O amor é poesia"

Data: 12 de maio

Hora: 19h

Local: Sesc Ver-o-Peso