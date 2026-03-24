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Show ‘Elas Cantam Elas’ realiza tributo a ícones da música brasileira, em Belém

Espetáculo será realizado nesta quinta-feira (26) no Studio Pub, com discotecagem de DJ Júnior Soares

Amanda Martins
fonte

Vanessa Moraes, Lola Guimarães e Lady Gisa (da esquerda para a direita) (João Barros Jr.)

Ainda como parte das celebrações do Mês da Mulher, o show Elas Cantam Elas” reúne quatro cantoras em um tributo a artistas que marcaram a história da música brasileira. A apresentação será realizada nesta quinta-feira (26), às 21h, no Studio Pub, em Belém. Para animar a pista, o DJ Júnior Soares fará uma discotecagem a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla.

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Quatro vozes, diferentes homenagens

No palco, Lola Guimarães interpreta Rita Lee; Bianca Palheta homenageia Pitty; Vanessa Moraes apresenta canções de Cássia Eller; e Lady Gisa traz sucessos da banda Kid Abelha. As artistas serão acompanhadas pela banda Los Minos, responsável pela base musical do espetáculo.

A proposta do projeto surgiu a partir de um tributo anterior dedicado à Rita Lee e ganhou novos contornos ao incluir outras vozes femininas da cena local. “É uma forma de fortalecer e dar visibilidade à elas. Mulheres potentes que devem ser visadas no palco, juntas e separadas”, diz Lola Guimarães, uma das idealizadoras do show.

Lola afirma que a curadoria do elenco levou em consideração a presença de palco e a afinidade artística com as homenageadas. Ela explicou que a escolha partiu da ideia de que cada cantora assumiria o protagonismo em seu momento. 

“Obviamente deixamos aberta a escolha individual de cada uma em relação à seleção, mas demos sugestões de cantoras do rock nacional, para que as homenagens tivessem correlação entre si e fizessem sentido, considerando que todas as cantoras homenageadas têm a mesma pegada e tiveram alguma interação ao longo de suas trajetórias profissionais”, acrescenta. 

Palco será dividido em diferentes momentos individuais

No palco, Lola revisita canções de Rita Lee, artista que, segundo ela, ganhou um novo significado ao longo do processo de preparação. “Cresci ouvindo ela, mas nunca parei pra reparar nela enquanto cantora, compositora e performer provida de uma genialidade absurda. No meu processo individual de tirar e aprender o repertório dela para o tributo, eu me apaixonei perdidamente”, conta. 

Show ‘Elas Cantam Elas’ realiza tributo a ícones da música brasileira, em Belém

Ela destacou ainda a escolha de músicas que evidenciam diferentes aspectos da obra da cantora. “Algumas músicas, como ‘Pagú’, ‘Luz Del Fuego’ e ‘Todas as Mulheres do Mundo’ mostram essa faceta, e por isso decidi incluir essas músicas no set”, afirmou.

Lola também ressaltou o impacto da artista em sua trajetória pessoal. “Passei a me inspirar na Rita nessa forma de ser meio fora da caixa, a reconhecer meu potencial enquanto cantora mulher, e a ser meio dane-se para as coisas e pessoas quando quero ser e fazer o que quero”, declara.

Já Bianca Palheta leva ao palco um repertório baseado nas canções de Pitty, com uma abordagem que busca preservar a essência da artista sem reproduzir uma imitação. “Ao interpretar suas músicas não quis fazer uma caricatura, mas busquei aquela postura inabalável que ela tem”, explica.

A cantora destacou que o show traz elementos característicos do rock nacional. “Trouxe o punch da voz,  aquele drive que vem lá do fundo, para expressar não apenas através das letras toda essa energia que vem da artista. A sonoridade é o puro suco do rock brasileiro: guitarras sujas, bateria pesada e aquela atitude de quem sabe exatamente o que quer dizer”, diz. 

Entre as músicas escolhidas, Bianca apontou novas camadas de significado dentro do contexto do tributo. “Teremos os hinos clássicos, claro, mas ‘Máscara’ ganha um peso diferente dessa vez. No contexto dessa homenagem às mulheres, ela virou um manifesto sobre personalidade, identidade, autonomia do ser e não se anular por ninguém”, afirmou.

Ela também destacou a conexão com o público como um dos pontos centrais da apresentação. “Cantar esse repertório com outras mulheres na plateia será um momento de conexão emocionante”, declara. 

A artista ainda ressaltou a influência de Pitty em sua trajetória. “Ela traz em suas músicas coisas que precisam ser ditas de uma forma crua e ela sabe fazer isso de uma forma única. A minha identidade artística sempre bebeu dessa fonte de falar o que precisa ser dito, sem filtros”, afirma a artista. 

SERVIÇO:

‘Elas Cantam Elas – Tributo ao Mês da Mulher’

  • Data: 26 de março (quinta-feira);
  • Horário:
  •  20h: DJ Júnior Soares;
  •  21h: show com banda Los Minos;
  • Local: Studio Pub Belém;
  • Ingressos disponíveis no site Sympla.
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