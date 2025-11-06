Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sextou em Belém do Pará: saiba quais as programações desta sexta-feira (07)

Às vésperas do início da COP 30, a cidade, que será capital do Brasil, tem eventos para gostos diversos

Gustavo Vilhena*
fonte

A Orquestra Jovem Vale Música Belém se apresenta no Theatro da Paz nesta sexta (07). (Divulgação)

Mais uma sexta-feira (07) de programação cultural em Belém promete movimentar diferentes públicos com festas, concertos e celebrações em vários pontos da cidade. A capital paraense, que será o centro das atenções durante a COP 30, inicia o fim de semana com opções que vão da música clássica ao samba e à nostalgia dos anos 2000.

VEJA MAIS

image Theatro da Paz: conheça história, visitas e como chegar ao ponto turístico
Símbolo da cultura paraense, o Theatro da Paz oferece visitas guiadas, atrações e fácil acesso no centro de Belém.

image 'Mundo Brega Pará' tem Nirah e Kim Marques na Rádio Liberal FM nesta sexta (7)
Segundo episódio do programa vai ao ar nesta sexta (7), com apresentação de Ney Messias Júnior e foco na música paraense

Concerto gratuito no Theatro da Paz abre a noite

O Theatro da Paz, um dos mais tradicionais do Brasil, recebe nesta sexta-feira (7) a Orquestra Jovem Vale Música Belém, sob regência do maestro Renan Cardoso. O concerto começa às 20h, com entrada franca e sem necessidade de ingressos. Os portões serão abertos às 19h, e a classificação é livre. Localizado na Praça da República, no bairro da Campina, o teatro é cotado para ser reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco.

Feira do Açaí promove a “Batucada da Consciência”

Enquanto o concerto acontece no centro histórico, a Feira do Açaí, também na Campina, realiza a “Batucada da Consciência”, evento que celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A programação começa às 20h com a DJ Jack Sainha, seguida pelas apresentações do grupo Pandeiro Livre e da roda de samba Fé no Batuque e convidados. A artista Rosylueji encerra a noite com uma performance sobre ancestralidade afro-brasileira. O evento é gratuito e faz parte das atividades mensais de promoção da cultura popular no espaço.

Woodstock traz o “Open Millennial - Halloween” com open bar

A partir das 21h, o Espaço Cultural Woodstock, no bairro de Nazaré, realiza o evento “Open Millennial - Halloween Woodstock”, que promete uma viagem nostálgica aos anos 2000. Os ingressos custam R$ 100 e estão disponíveis na bilheteria e no site Sympla.

A festa terá open bar de cerveja, água e refrigerante das 22h às 3h59, além de concurso de fantasias, decoração temática e distribuição de guloseimas nostálgicas pelos “Cachaceiros Misteriosos”. A line-up inclui os DJs Adrian, Thyago, FreshPrince e Lesto, além do cantor BruVin, que se apresenta no quintal do Woodstock.

Studio Pub encerra a noite com festa dos hits da década de 2010

Fechando a programação do "sextou", o Studio Pub, na rua Presidente Pernambuco, bairro Batista Campos, apresenta a festa "YOLO - A Festa da Década 2010", a partir das 22h. O evento revive sucessos de One Direction, Fifth Harmony, Katy Perry, Lady Gaga, Nicki Minaj, Taylor Swift e outros artistas que marcaram a geração Z. Clipes e produções audiovisuais completam o clima nostálgico nos telões do espaço.

.
