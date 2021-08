Sexta-feira 13 agitada com separação de Whindersson e suposta separação de Luísa Sonza

Mais uma semana agitada no mundo das celebridades. E uma das notícias mais comentadas foi o anúncio da separação do humorista Whindersson Nunes e Maria Lina. O Égua do Babado! foi atrás das informações para atualizar os fãs do artista.

Outra notícia que faz parte do episódio é sobre a suposta separação entre Luísa Sonza e Vitão, que no mesmo dia da separação de Whindersson surgiu a especulação de que a cantora também estaria separada de Vitão, mas a assessoria não confirmou.

Enquanto uns se separam, outros querem retomar a união. O cantor Mumuzinho fez uma declaração à esposa durante um show no Rio de Janeiro dizendo que tem esperança que ela volte.

