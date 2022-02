‘Sex And The City’ é a indicação de série de Paula Martins

Paula Martins, mais conhecida como Tia Paula, é influenciadora digital e se considera uma série maníaca desde sempre. Ela veio ao O Liberal indicar uma de suas séries favoritas, disponível em uma plataforma de streaming, para o público curtir nesse feriado de carnaval. A chamada “Sex And The City” é a queridinha de muitos, tendo surgido no final dos anos 90 e até hoje conquista os corações de quem assiste. A produção acompanha a história de quatro amigas que vivem em Manhattan, em Nova Iorque. A colunista Carrie Bradshaw junto com Samantha, Charlotte e Miranda exploram suas vidas de solteiras na cidade grande e todas as circunstâncias que as acompanham nesta aventura.

A história:

Baseada no livro de mesmo nome, de Candace Bushnell, a trama teve como direção Darren Star e foi produzida pela HBO. Ela traz atrizes como Sarah Jessica Parker (como Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (como Samantha Jones), Kristin Davis (como Charlotte York) e Cynthia Nixon (como Miranda Hobbes). Três delas estão na faixa dos trinta anos enquanto uma está na faixa dos quarenta, fato esse que não as impede de viver a vida intensamente e manter a amizade entre elas como prioridade. Ao abordar temas como sexualidade, sexo seguro, promiscuidade e feminilidade, a série trouxe para o público pautas relevantes e até mesmo uma certa identificação com as personagens. Após anos como série, a produção teve duas continuações em formato de filmes, os chamados “Sex And The City” e “Sex And The City 2”, além de outra série produzida pela The CW, “The Carrie Diaries”, gravada até 2014, e que trouxe os personagens principais para a história novamente.

Indicações

Além de ser adorada pelos fãs, a série também conquistou os críticos, tendo sido indicada e premiada diversas vezes nos prêmios Emmy Award, sete de suas 54 indicações foram conquistadas, Globo de Ouro, ganhado oito das 24 indicações, e Screen Actors Guild Award, da qual ganhou três das 11 vezes que foi indicada.

Após duas décadas, o retorno:

No ano passado, em 2021, a produção voltou a ser gravada e lançada, no nome “And Just Like That”, e trouxe três de suas atrizes principais para compor o elenco: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis voltam para Nova Iorque após duas décadas. Um fato que decepcionou muitos que esperavam por esse “remember” foi a atriz Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones, a quarta integrante do grupo de amigas íntimas de “Sex and the City”, não estar no novo seriado. Inclusive, a sua presença ao lado das colegas de elenco na pré-estreia da produção não aconteceu, o que deixou muitos telespectadores chateados com a situação.

Confira o trailer:

De qualquer modo, a continuação da premiada série “Sex And The City” está disponível na plataforma HBO Max, para todos os assinantes, e traz temas bastante atuais, os quais estão presentes na vida das personagens que vivem novas aventuras juntas. Paula Martins ainda diz que o mais interessante nessa nova continuação é acompanhar a evolução da história e das amigas. “Você vai se apaixonar pela série assim como as personagens se apaixonam pela cidade”, afirma a influenciadora.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)