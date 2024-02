Sesc Ver-o-Peso abre inscrições para oficinas gratuitas até 28 de fevereiro

Estão abertas as inscrições para oficinas do Núcleo de fotografia do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Todos os workshops são gratuitos e aceitam inscrições até o dia 28 de fevereiro.

Os interessados poderão escolher entre as seguintes oficinas: "Impressão Botânica e Pintura - Pincel de Luz" e "Construção de Brinquedo de Luz/Caleidoscópio". As duas têm diferentes tipos de público-alvo.

Construção de Brinquedo de Luz/Caleidoscópio

Esta oficina é baseada na utilização do caleidoscópio, aparelho óptico formado por um pequeno tubo de cartão ou metal com fragmentos de materiais coloridos (miçangas). Através do reflexo da luz exterior em espelhos inclinados, é possível obter várias combinações de efeitos visuais criativos e agradáveis. A atividade será realizada no dia 01/03, das 09h às 14h, no Sesc Ver-o-Peso. O público-alvo são crianças a partir de 10 anos.

Impressão Botânica e Pintura - Pincel de Luz

O workshop ensinará crianças a trabalharem a criação de imagens fotográficas, através de uma técnica que utiliza uma manipulação química realizada em superfícies sensíveis à luz. Tudo é feito diretamente sobre um papel fotográfico, sem utilizar uma câmera. Este aprendizado artístico terá como tema a botânica, e por isso, serão utilizadas folhas e sementes na criação das imagens. A atividade ocorrerá no dia 02/03, das 09h às 14h, na sede da Associação Fotoativa, na Praça Barão do Guajará, nº 19 (Largo das Mercês). O público-alvo são crianças a partir de 06 anos que deverão estar acompanhadas do responsável.

As solicitações para inscrições em qualquer das duas oficinas precisam ser encaminhadas para o e-mail: psampaio@pa.sesc.com.br informando qual a escolha do candidato e o nome completo, telefone para contato, idade do participante e nome do responsável.

“Cianótipos - Memórias em Azul”

Além das duas oficinas gratuitas, o Sesc Ver-o-Peso também está com visitação aberta para a instalação “Cianótipos - Memórias em Azul”, até o dia 29 de fevereiro. A exposição se trata de imagens produzidas a partir da técnica de cianotipia, um processo fotoquímico que foi desenvolvido em meados do século XIX. Todas as obras expostas nesta instalação são de pessoas que aprenderam a técnica no Sesc e utilizaram materiais de sua coleção pessoal para homenagear e referenciar memórias sobre a cidade de Belém.

A exposição 'Memórias em Azul' mostra imagens criadas a partir da técnica de cianotipia (Foto: Paula Sampaio)

A instalação tem obras de cianotipia feitas por Ana Ribeiro, Camila Maria Amaral, Débora Silva, Diego Costa, Felipe Ferreira, Joyce Nabiça, Marise Maués, Paloma Costa, Wanny Kessy e Ronney Alano.

Antes do encerramento desta exposição, haverá uma visita guiada com o educador e artista visual Ionaldo Rodrigues, ministrante da oficina “Cianotipia e Cidade: Laboratório de Fotografia”, que originou as obras expostas. O evento também contará com a presença dos autores das imagens. A visita guiada será realizada no dia 17/02, às 10h, na galeria do 3º piso do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, com entrada franca.

Sobre o Sesc Ver-o-Peso

O Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso oferta serviços ao público nos mais diversos tipos de artes, entre eles: Artes Visuais, com exposição permanente de máquinas fotográficas, réplicas de máquinas do século XIX, lambe lambe, além de exposições de obras de diversos de artistas; Artes Cênicas, com cursos de Ballet Infantil, Juvenil e Adulto, Dança de Salão, Jazz, Ballet Contemporâneo, Dança do Ventre, circo, além de apresentações de peças de teatro; e Literatura, com contação de histórias e atividades lúdicas.

Serviço:

Oficina "Construção de Brinquedo de Luz/Caleidoscópio"

Oficina "Impressão Botânica e Pintura - Pincel de Luz"

Inscrições abertas até 28/02/2024

Visita guiada à instalação “Cianótipos - Memórias em Azul”

Data: 17/02/2024

Horário: 10h