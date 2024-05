Seresta do Carmo retoma programação cultural no bairro da Cidade Velha, em Belém, após 20 anos

Amantes de música e cultura popular são o público da programação cultural Seresta do Carmo, que retorna a Belém após 20 anos. A política cultural ocorria na praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, com fases de realização na década de 1980 e no início dos anos 2000. A volta agora é uma realização da Prefeitura Municipal de Belém (PMB), com incentivo do Banco da Amazônia (Basa), a partir do dia 24 de maio.

Nesta terça-feira,14, às 15h, a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) e o Banco da Amazônia assinam o termo de cooperação que vai promover o retorno da programação, por meio de edital de incentivo à Cultura.

“Os grupos irão se apresentar no palco e as pessoas poderão levar cadeiras para assistir aos shows na praça, em família, ou dançar em uma festa pura e com qualidade”, disse o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

O projeto Seresta do Carmo foi realizado pela primeira vez em Belém nos anos de 1983 a 1985, organizado pelo grupo de cultura da antiga Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), com a participação de artistas trovadores, poetas, músicos, e outros artistas. O projeto foi reeditado durante os governos de Edmilson Rodrigues (1997 – 2000) e (2001 – 2004) na Prefeitura de Belém.

O projeto busca trazer as pessoas de volta ao convívio no espaço público para relembrar a época da Seresta do Carmo, reavivar essa tradição e promover a valorização dos patrimônios cultural e ambiental de Belém, envolvendo os moradores, artistas, donos de bares e restaurantes no entorno da Praça do Carmo; oportunizando a movimentação responsável da economia local.

O retorno da Seresta do Carmo, marcado para o dia 24 de maio, terá como atrações musicais Dona Socorro Jardim e o Grupo Charme do Choro. As demais edições ocorrerão nos meses de setembro e novembro.



A presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Inês Silveira, disse que a Seresta do Carmo é um evento multicultural que envolve a música, fazedoras e fazedores de cultura da cidade, feira de economia criativa com artesanato e gastronomia e projetos de reciclagem.

“Vamos ter um grande movimento da cultura na Praça do Carmo, que tem uma representatividade muito forte enquanto patrimônio histórico e cultural”, informou, acrescentando que as oficinas, que ainda serão definidas, acontecerão no Teatro Nazareno Tourinho, localizado em frente à praça.