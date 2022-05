Exposição “Rota dos Palacetes” chega ao Castanheira Shopping

A beleza inconfundível e cheia de estilo dos palacetes da capital paraense se tornou inspiração para a exposição “Rota dos Palacetes”. O projeto idealizado pela Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) foi inaugurado na última sexta-feira (I3), no Castanheira Shopping.

A curadoria da mostra, que é uma homenagem à riqueza arquitetônica de Belém, é da Profª. Drª. Rosa Arraes, conhecida por sua forte atuação em trabalhos de valorização do patrimônio histórico de Belém.

A exposição é composta por grandes painéis que mostram a beleza de cada um dos oito palacetes. Cada um deles vai mostrando detalhes dos seus interiores e suas histórias.

O projeto é uma forma de valorizar o patrimônio histórico da cidade (Ascom/Castanheira Shopping)

De acordo com Rosa Arraes, o objetivo da mostra é ressaltar a importância de nosso patrimônio histórico permitindo novos olhares, informações e conhecimento sobre a arte e a arquitetura da capital paraense.

“A intenção é atrair a atenção do público que visita o Castanheira Shopping, para a riqueza visual que encontramos em Belém, mais precisamente no bairro de Nazaré, local onde se encontram os palacetes destacados na mostra”, revela a curadora.

História dos palacetes

Ecléticos, delicados e imponentes, os palacetes de Belém surgem no final do século XIX e início do XX e transformam a arquitetura da cidade. Seus proprietários eram ricos comerciantes, políticos e aristocratas da época, que davam os seus sobrenomes para identificar os imóveis por eles construídos. Todo esse movimento marcou uma época, conhecida como Belle Époque.

O professor e presidente da Fumbel, Michel Pinho, desta que os palacetes centenários possuem grande relação com a cultura, patrimônio e urbanização da cidade.

“A exposição tem por objetivo divulgar e fazer com que as pessoas entendam não só a beleza da Belle Époque, mas também com as formas construtivas desse período que podem ser vistas até hoje, de forma muito interessante, no centro de Belém”, enfatiza.

Exposição

Na Rota dos Palacetes o visitante encontrará o Solar dos Mac Dowell (Museu da Assembleia de Deus), Palacete Augusto Montenegro (Museu da Universidade Federal do Pará), Palacete José Bricio Costa “Palacete Bibi” (DENIT- Ministério dos Transportes), Palacete José Leite Chermont (Escritório das Agências da ONU), Palacete do Barão do Guamá (CODEM - Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém/PMB), Palacete Antônio Facíola (Futuro Museu da Imagem do Som/SECULT-Pa), Palacete Guilherme Paiva (residência do comandante da 8ª Região Militar da Amazônia/Ministério do Exército) e Museu Casa Francisco Bolonha/Fumbel-PMB.

A exposição apresenta a beleza e o estilo de oito palacetes que fazem parte da história da capital paraense (Ascom/Castanheira)

Para João Augusto Rodrigues, diretor do Grupo Líder, a exposição “Rota dos Palacetes” será uma excelente oportunidade para vivenciar um pouco da história de nossa cidade.

“Por meio do patrimônio histórico cultural podemos conhecer a história e tudo que a envolve. Preservar e valorizar os elementos culturais de um povo é manter viva a sua identidade”, diz.

Para conferir a exposição e prestigiar a beleza dos palacetes em destaque na mostra e sua rica arquitetura, basta passar pelo Castanheira Shopping, entre os dias 13 a 30 de maio, no Lounge do primeiro piso.

Serviço

Exposição “Rota dos Palacetes”

Período: 13 a 30 de maio de 2022

Local: Lounge – 1º Piso

www.castanheirashopping.com.br

@castanheirashop